Підрив Каховської ГЕС: Сунак заявив, що спецслужби Британії вивчають причетність режиму Путіна

Світову спільноту сколихнув підрив росіянами Каховської ГЕС. Відомо, що спецслужби Великої Британії вже взялися за вивчення теракту, скоєного військовими Кремля.

Спілкуючись з журналістами, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зауважив, що спецслужби країни ще не дійшли до остаточного висновку. Їхнє розслідування має довести або спростувати причетність Путіна до "жахливої атаки" Каховської ГЕС.

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Сунак засудив підрив ГЕС

Якщо це навмисний напад, то, на мою думку, це буде найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і це лише продемонструє нові мінімуми, які ми побачимо від російської агресії,

– наголосив Сунак.

Британський прем'єр зазначив, що атаки на цивільну інфраструктуру – "жахливі та неправильні". Він додав, що подібні випадки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже спостерігалися. Втім, "поки що рано говорити про це остаточно".

Також прем'єр зазначив, що Велика Британія негайно ж відреагувала на підрив ГЕС. Наша держава отримає гуманітарну допомогу.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування на підтримку ООН і Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І зараз вони мають можливість спрямувати ці ресурси, зокрема, на гуманітарну допомогу та евакуацію в цьому регіоні в результаті того, що сталося, – сказав він.

Зауважимо, що Ріші Сунак вирушив до Вашингтону. У США він проведе кілька днів, а під час свого візиту зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Сунак і Байден обговорять посилення ППО для України

Прессекретар прем'єр-міністра напередодні візиту Ріші Сунака до США розповів, про що він спілкуватиметься з президентом Джо Байденом. За його словами, одним з обговорюваних питань буде збереження величезного рівня глобальної підтримки України. Зокрема, забезпечення нашої держави необхідними можливостями, включно з протиповітряною обороною.

Нагадаємо, що минулого місяця на саміті G7 сталося неабияке зрушення з місця. Тоді США дали "зелене світло" на навчання українських пілотів на F-16 з перспективою отримання нами цих винищувачів.