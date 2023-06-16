Тонули після підриву ГЕС: воїни ССО врятували 5 окупантів і поповнили ними обмінний фонд
Джерело:Сили спеціальних операцій
Росіяни у ніч проти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Ворог зазнав втрат через це, адже не розраховував на такий сильний потік води. Хай там як, але щонайменше 5 окупантам вдалося врятуватися.
Вони поповнили обмінний фонд завдяки нашим воїнам ССО. Захисники не лише врятували від вірної загибелі ворогів, а й завдяки їм зможуть повернути додому побратимів, яких силою утримує Росія.
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Десятки окупантів залишилися відрізаними
Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині,
– кажуть у ССО.
Власне, одна з таких позицій упевнено йшла під воду. А це означало, що кілька російських бійців мали потонути. Наші військові отримали інформацію про те, що існує можливість взяти окупантів у полон. Тож на місце оперативно вирушили воїни ССО.
Воїни ССО врятували 5 окупантів, які почали тонути після підриву ГЕС: дивіться відео
Вони завантажили на човни п'ятьох російських загарбників. Зауважили у ССО, що з інших позицій човни атакували окупанти. І це попри те, що на суднах перебували їхні товариші. Це яскрава демонстрація того, як у країні-агресорці ставляться до своїх.
Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали,
– кажуть у ССО.
Окупантам, яких врятували воїни ССО, пощастило значно більше. Адже вони поки що не потрапили до статистики втрат ворога. А вона неабияк вражає.
За минулу добу ліквідували майже 600 бійців
- У зведенні Генштабу повідомили, що за добу 15 червня наші військові відправили до пекла 590 російських загарбників. А з 24 лютого 2022 року – 218 500 бійців.
- Зауважимо, що це приблизна цифра. Реальна може бути значно більшою, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Також чималі втрати ворога у техніці. За понад рік повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 3 965 танків, 7 683 бойові броньовані машини, 3 812 артилерійських систем, 606 РСЗВ та 364 засоби ППО.
- Крім того, на балансі так званої "другої армії світу" стало на 314 літаків, 301 гелікоптер, 3 357 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 199 крилатих ракет, 18 суден, 6 519 автомобілів і автоцистерн і 519 одиниць спецтехніки менше.