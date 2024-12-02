"Тактика Росії в Україні": Косово звинувачує Сербію у підриві каналу ГЕС

Загострення напруження відбулося на Балканах. У Косово підірвали канали ГЕС. Приштина звинувачує Сербію і просить Захід її покарати. Белград своєю чергою заперечує причетність до інциденту.

Підрив каналу Ібер-Лепенц, через який вода подається на дві основні електростанції, що виробляють майже всю електроенергію в Косово, стався близько 19:00 29 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Вибух на каналі ГЕС у Косово

30 листопада міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла заявив, що пошкодження вдалося усунути. Поліція Косово уточнила, що для підриву каналу було використано від 15 до 20 кілограмів вибухівки.

Було затримано 8 підозрюваних у вибуху. Більшість заарештованих належать до місцевої сербської організації Civilna Zastita (Цивільний захист), яку уряд Косова оголосив терористичною організацією

Також у ході розслідування вибуху у 10 місцях було конфіскувано величезний арсенал зброї, зокрема 200 одиниць військової форми, шість плечових реактивних систем залпового вогню, пістолети та боєприпаси.

Косово просить Захід покарати Сербію

: Вибух посилив напруженість між двома балканськими країнами. Косово, де більшість становлять етнічні албанці, оголосило незалежність від Сербії в 2008 році майже через десять років після партизанського повстання проти її правління, але Сербія не визнала Косово як незалежну державу. Відносини залишаються особливо напруженими на півночі країни, де стався вибух, і де сербська меншина відмовляється визнавати державність Косово і досі вважає Белград своєю столицею.Відомо, що електропостачання здебільшого не було пошкоджено, але постачання питної води в деяких районах було перервано. Воду до постраждалих районів доправлятимуть вантажівками.

Частково визнане Косово звернулося до Заходу із проханням притягти Белград до відповідальності за підрив каналу. Так, Приштина попросила міжнародних партнерів визнати Сербію винною в останніх атаках проти Косово, які порівняла із "жорстокою тактикою Росії в Україні", а також накласти на неї санкції.

Реакція Сербії

Президент Сербії Олександр Вучич назвав звинувачення у підриві каналу в Косово "гібридним нападом" на його країну. Також він наголосив, що Белград не припинить розслідування у цій справі.

Ми не зупинимося з розслідуванням. Їм не буде все одно. Вони ще два дні затримуватимуть людей, а потім два дні намагатимуться ухилятися від теми, але ми на ній наполягатимемо,

– заявив Вучич.