Підрив СБУ Кримського мосту – подія, яка досі впливає на хід війни, – експерт

Підрив Кримського Мосту СБУ – спецоперація, яка не тільки змінила перебіг бойових дій, але й досі має вплив на хід війни.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький у другу річницю підриву Кримського мосту.

Зверніть увагу Операцію готували понад пів року: в СБУ розповіли деталі першого підриву Кримського мосту

Як підрив мосту змінив історію

Експерт акцентує, що і через два роки після підриву, росіяни повністю не справились з його наслідками.

Навіть зараз Росія не може використовувати міст для постачання зброї на південний фронт, де ситуація значно спокійніша, ніж на Донбасі і Харківщині. Важку військову техніку і боєприпаси мостом більше не наважуються везти,

– пише Голобуцький.

Він зауважує, що підрив мосту – це початок "періоду бавовн" на півострові.

"Нагадаю, що після першого разу, СБУ змогла і вдруге підірвати Кримський міст. У липні 2023 року морські дрони "Sea Baby" протаранили дві опори мосту. А сьогодні окупанти вже звикли до влучань і повітряних тривог, про що свідчать і недавні вибухи у Феодосії, де підірвали нафтовий термінал. Термінал досі палає, а сили ППО ворога відтягнуті на захист мосту від третього підриву", – вважає Голобуцький.

Політолог підкреслює, що підривом мосту Служба показала – битву за Чорне море можна виграти з допомогою креативних і технологічних рішень.

"Операцію розробляв і курував втілення в життя голова СБУ Василь Малюк з кількома співробітниками Служби. Він особисто брав участь у задумі та реалізації спецоперації. Цікаво, що міст було підірвано на наступний день після дня народження російського диктатора Путіна. Підрив продемонстрував – влада путіна над окупованими територіями така ж вразлива, як і збудований ним Кримський міст", – резюмує політолог.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала підриви Кримського мосту двічі. У жовтні 2022 року Служба використала вантажівку з вибухівкою. У липні 2023 року морські дрони СБУ протаранили дві опори мосту.

