"Планували велику катастрофу": Польща переконана, що диверсію на залізниці вчинили професіонали

Підрив на польських коліях, якими постачали допомогу Україні, організували не дилетанти, а добре підготовлені фахівці. Вони розраховували на численні жертви внаслідок диверсії.

Не в останню чергу такі дії пов'язані також із тиском Кремля на Україну та Європу. Відповідну заяву зробив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, передає 24 Канал із посиланням на Tvn24.

Як у Польщі висловилися про причетних до диверсії?

За словами Сємоняка, виконавці діяли професійно й цілеспрямовано, зовсім не як випадкові найманці для дрібних підпалів. Він наголосив, що метою диверсантів було спричинити масштабну аварію на залізниці.

Польський міністр-координатор спецслужб також зазначив, що спроби російських агентів здійснювати такі атаки в Польщі безпосередньо пов'язані з оцінками Москви щодо нинішньої геополітичної ситуації. Зокрема, Росія вважає, що перебуває у вигіднішому становищі, вбачаючи в Україні ознаки внутрішньої нестабільності та намагаючись тиснути на держави, які підтримують Київ.

Сємоняк наголосив, що Кремль упевнений у своїй перевазі та розраховує на можливість нав'язати Україні невигідні умови миру.

А країни, які досі підтримують Україну, такі як Польща та інші європейські держави, почнуть серйозно вагатися, чи це все ще оплачується, чи це все ще важливо,

– сказав Томаш Сємоняк.

Він підкреслив, що майже щотижня польські служби затримують нових підозрюваних у шпигунстві чи диверсійній діяльності, і останні два місяці спостерігається помітне зростання таких загроз.

