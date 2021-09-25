"Витягли з авто, а далі все в тумані": що відомо про викрадення доньки депутата з Полтавщини

Донька місцевого депутата та підприємця, яку нещодавно врятували від викрадачів, досі не може оговтатись після пережитого. Віту Кириченко утримували в неволі 2 тижні.

Витягли з авто, а далі все в тумані, – постраждала

Віта – студентка. Наприкінці серпня вона їхала автомобілем з Полтави до Києва на навчання. Раптово на трасі дівчину підрізало авто, тому їй довелося зупинитися.

До теми На Полтавщині чоловіки викрали доньку депутата і вимагали за неї біткоїни

Я не знаю, як я впоралася з машиною, не врізалася нікуди. Нахабно підрізали, витягли, а далі – як в якомусь тумані. Жахливі дні були. Нікому не побажаю пережити. Чесно, навіть були думки що це – розіграш,

– зізналася Кириченко.

Вона зазначила, що знепритомніла, а отямилася через кілька годин зв'язана скотчем на ліжку у чужій квартирі. Віта навіть не знала, у якому місці вона перебуває. Найбільше студентка боялася, що з неї знущатимуться.

Через деякий час на телефони батьків дівчини прийшло повідомлення з текстом: "Якщо хочете побачити дорогу людину – зв'яжіться в телеграм-каналі. Викрадачі вимагали викуп у майже пів мільйона доларів в біткоїнах. Аби емоційно вплинути на батьків, вони надсилали фото і відео їхньої доньки, прикутої кайданками.

"Ми не мали права нікому нічого говорити, тому що ми не знали, хто викрадачі. У нас було мільйон версій. В основному – це конкуренти з бізнесу та політика", – зазначила мама Віти.

Я не очікувала, що це все закінчиться і батьки мене знайдуть. Я, коли приїхала додому, то не могла стримувати емоцій і сліз, коли батьків побачила. Це жахливо,

– розповіла студентка.

Організатора викрадення підозрюють у вбивстві подруги Віти

20-річного організатора викрадення підозрюють в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. До суду він перебуває у СІЗО.

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За даними слідства, хлопець вбив 18-річну Анастасію – подругу дитинства Віти. Трагедія трапилася на столичній квартирі. Слідчі вважають, що Анастасія подобалася підозрюваному, але він жорстоко зарізав її, а після того втік. На цей момент правоохоронці не підтвердили, але і не спростували, що ці злочини пов'язані. Віта ж каже, що ніколи хлопця не бачила.

Деталі викрадення