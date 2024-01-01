Військовий "Хижак" в обіймах сім'ї: мережу розчулило відео зустрічі захисника з рідними
Джерело:Національна поліція України
У Чернівцях відбулася зворушлива зустріч патрульного з бойового підрозділу "Хижак" та його родини. Відео, що викликає сльози радості, швидко набирає популярності в мережі.
Серця українців торкнув ролик, на якому маленький хлопчик із Чернівців зустрічає свого батька, що повернувся з фронту. "Тато!" – кричить дитина, біжучи до свого героя, який мужньо захищає країну від ворожої агресії.
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Обійми, що зігрівають душу
На відео видно, як воїн з букетом троянд обіймає свою дружину та підкидає сина, наповнюючи момент радістю та любов'ю. Цей епізод став символом надії для багатьох українських сімей, які чекають на повернення своїх захисників.
Це відео – нагадування для всіх нас про те, що кожен воїн, який стоїть на захисті нашої країни, має родину, яка чекає його вдома",
– прокоментували у пресслужбі поліції.
У правоохоронних органах висловила сподівання, що таких зустрічей буде якомога більше, і кожен український воїн зможе безпечно повернутися до своєї сім'ї.
Як українського воїна з підрозділу "Хижак" зустрічали рідні в Чернівцях: зворушливе відео
Більше про "Хижак"
- Підрозділ "Хижак" був створений у складі патрульної поліції України з метою виконання спеціальних бойових завдань. Основна місія підрозділу – робота на швидке та ефективне звільнення українських територій від окупаційних військ.
- "Хижак" використовує передові тактики бойових дій, зокрема безпілотні літальні апарати. Це дозволяє підрозділу ефективно протистояти ворогові, мінімізуючи ризики для цивільного населення та власних сил.
- З початком війни начальник департаменту патрульної поліції, відомий під позивним "Маршал" (Євгеній Жуков), дозволив носити шеврони з "Хижаком" для особового складу патрульної поліції. Ці шеврони стали символом мужності та відваги.
- Підрозділ "Хижак" здобув публічне визнання завдяки своїм успішним операціям та активній участі у захисті країни. Їхні операції демонструють майстерність та високий професіоналізм, вони отримали визнання вищого військового керівництва країни.
- Історії про воїнів підрозділу "Хижак" та їхні зустрічі з родинами після повернення з фронту є символами непохитної волі та надії для багатьох українців, які продовжують підтримувати своїх захисників.