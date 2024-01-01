Військовий "Хижак" в обіймах сім'ї: мережу розчулило відео зустрічі захисника з рідними

У Чернівцях відбулася зворушлива зустріч патрульного з бойового підрозділу "Хижак" та його родини. Відео, що викликає сльози радості, швидко набирає популярності в мережі.

Серця українців торкнув ролик, на якому маленький хлопчик із Чернівців зустрічає свого батька, що повернувся з фронту. "Тато!" – кричить дитина, біжучи до свого героя, який мужньо захищає країну від ворожої агресії.

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Обійми, що зігрівають душу

На відео видно, як воїн з букетом троянд обіймає свою дружину та підкидає сина, наповнюючи момент радістю та любов'ю. Цей епізод став символом надії для багатьох українських сімей, які чекають на повернення своїх захисників.

Це відео – нагадування для всіх нас про те, що кожен воїн, який стоїть на захисті нашої країни, має родину, яка чекає його вдома",

– прокоментували у пресслужбі поліції.

У правоохоронних органах висловила сподівання, що таких зустрічей буде якомога більше, і кожен український воїн зможе безпечно повернутися до своєї сім'ї.

Як українського воїна з підрозділу "Хижак" зустрічали рідні в Чернівцях: зворушливе відео

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