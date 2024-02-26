ЗСУ уразили окупантів під час ротації: відео потужного удару

26 лютого 2024, 15:34
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

Артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували окупантів просто під час ротації. Відео удару по росіянах опублікував СтратКом ЗСУ.

Розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" виявив ротацію ворожої піхоти, яка виявилася останньою для цих окупантів. Вочевидь, така доля спіткає усіх ворогів, які прийшли на українську землю.

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Окупанти йшли-йшли, далеко не дійшли

Ротація російських військових завершилася яскравим полум'ям. Оприлюднені кадри можуть свідчити про те, що окупанти зазнали серйозних втрат. 

Філігранна робота артелеристів 3-ї окремої штурмової бригади. Було яскраво й гаряче,
– лаконічно зазначили у СтратКомі ЗСУ.

Раніше Третя окрема штурмова бригада брала участь в обороні Авдіївки. Воїни боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах. 17 лютого 2024 року стало відомо, що бригада покинула місто.

Тоді командир 3 ОШБр Андрій Білецький заявив, що воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування.

ЗСУ звільняють українську землю від окупантів

  • ЗСУ вдарили по полігону ворога на території тимчасово окупованої Херсонщини. Це сталося неподалік Подо-Калинівки поблизу Олешківських пісків. Відомо, що керівництво ворожого угруповання "Днєпр" приїхало перевірити вогневу підготовку росіян, яких готують для  штурмів Кринків на лівобережжі Дніпра. 
  • Росіяни кажуть, що по полігону вдарили з HIMARS. Туди прилетіло тричі. Унаслідок удару ЗСУ ворог втратив близько 60 окупантів. Поменшало у росіян і автомобільної техніки.
  • Російські так звані воєнкори розкритикували російське командування, що навчання провели у зоні дії українських БпЛА та систем HIMARS. Окупанти заявили, що тепер буцімто треба оновити політику навчання.
Автор: Поліна Буянова