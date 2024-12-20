Підрозділи були виведені, – в ОСУВ "Хортиця" спростувалили заяви про оточення біля Успенівки

У мережі раніше з'явилася інформація про оточення підрозділів ЗСУ біля Успенівки. Однак в ОСУВ "Хортиця" спростували ці заяви.

Бійці були виведені звідти заздалегідь з метою уникнення оточення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Дивіться також Екскерівник розвідки розповів, чи справді Росія готує наступ на Запоріжжя

Військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове – Константинопольське,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця".