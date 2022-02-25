Підрозділи Держспецзв'язку серед перших прийняли удар ворога
25 лютого 2022 , 23:32Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
Підрозділи Держспецзв'язку в перші години війни 24 лютого прийняли на себе удар ворога.. Окупанти вдарили по Об'єднаному командному пункту ООС Часів Яр.
Положення підрозділів Держспецзв'язку зазнали ураження, оскільки знищили вузол урядового зв'язку.
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Втрати та поранення
Ворог поранив трьох бійців:
- підполковника Сергій Клєпікова,
- капітана Денис Сороколіту,
- старшого сержанта Василя Ліщука .
Загинув сержант Олег Камза. Зник безвісти – майстер-сержант Валерій Ярощук.
Попри все, зв'язком забезпечили органи військового управління та сил безпеки і оборони України.