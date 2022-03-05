Підрозділи ЗСУ майже повністю знищили 488-й мотострілецький полк ворога

Бійці Збройних Сил України продовжують знешкоджувати ворожі війська. Так, наші хлопці повністю знищили 488-й мотострілецький полк ворога.

Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України в коментарі розповів, що бійцям ЗСУ вдалося повністю знищити ворожий полк, передає 24 канал.

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Бійці ЗСУ продовжують впевнено знищувати ворога

Так, біля Харкова наші військові повністю знищили 488-й мотострілецький полк країни-агресора. Це Вадим Денисенко вважає справжньою перемогою.

Утім він додав, що цієї ночі продовжувалися обстріли Харкова. Також складна ситуація в Чернігові. Вночі лунала повітряна тривога на півдні України: в Ізмаїлі, Южному, Кілії, а також Білгород-Дністровському.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 березня у Харкові почули вибухи. Вони пролунали приблизно о 1:50. Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну Харків чи не найбільше постраждав від обстрілів. Російські окупаційні війська безперервно обстрілюють цивільне населення.

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