Коли вороги горять: Сирський показав роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації

На Східному напрямку відбуваються найзапекліші бої російсько-української війни. Наша авіація влаштовує пекло окупантам.

Відео знищення ворожих позицій опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він додав, що наші льотчики у небі підтримують підрозділи Сил оборони на землі.

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Українська авіація потужно відпрацювала по ворогу

В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно,

– йдеться у повідомленні.

Сирський запевнив, що українські пілоти демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Крім того, удари з неба – це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт.

Наша авіація постійно завдає окупантам значних втрат, попри потужну систему протиповітряної оборони ворога.

Українська авіація відпрацювала по позиціях загарбників: дивіться відео

Сирський додав, що на відео показано бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації.

Актуальні втрати ворога

Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 170 550 бійців. Лише за минулу добу Сили оборони знищили 660 російських загарбників.

Крім того, ворог масово втрачає техніку. З 24 лютого окупанти втратили в Україні: