Список таємних підрядників Кремля: як бізнес у Росії заробляє на тимчасово окупованих територіях

Українські кіберактивісти з групи "256 КіберШтурмова" викрили схему масштабного розкрадання російських бюджетних коштів на тимчасово окупованих територіях, перехопивши секретні листування міністерств Росії.

До рук активістів потрапив список майже 200 компаній, причетних до "Спеціального інфраструктурного проєкту", який, за даними InformNapalm, прикриває ланцюг фірм-одноденок і виводить гроші до великих бізнес-гравців, що уникають санкцій, передає 24 Канал.

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Що відомо про ці компанії?

Ресурс наводить лист першого заступника міністра будівництва Росії Олександра Ломакіна на адресу організацій, які допущено до "відновлення і будівництва об’єктів у рамках СІП". У переліку вказані 99 компаній із зазначенням їхніх назв.

Також вказують другий список, у якому є перелік підрядників російського Фонду розвитку територій, які виконують роботи на окупованих територіях у межах СІП. Лист направлено вже від імені іншого заступника міністра Валєрія Лєонова.

В останньому фігурує АТ "ГК "ЕКС", що має державних контрактів Росії на понад 35 мільярдів доларів. Акціонерне товариство "Група компаній 'ЕКС'" (АТ "ГК 'ЕКС'") має значні державні контракти та зв'язки з олігархами Аркадієм та Борисом Ротенбергам.

Обидва входять в близьке коло Володимира Путіна. Зв'язок із Ротенбергами вказує на ймовірну причетність до корупційних схем найвищого рівня, де, за даними InformNapalm, головним вигодонабувачем може бути безпосередньо сам диктатор.

InformNapalm пише, що відповідні компанії здебільшого є "прокладкою" між російським державним бюджетом та олігархами, яка є наближеними до Путіна. Утім, попри стратегічну роль, більшість з них не підпадає під міжнародні чи українські санкції.

Ми відкрито закликаємо РНБО України та профільні міжнародні структури – вивчити наведені дані російських компаній та сприяти рішенню щодо внесення їх в санкційні списки,

– ідеться у повідомленні.

Також там припускають, що за формальними назвами можуть ховатися представники російських спецслужб.