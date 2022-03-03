Підсанкційний "Лукойл" виступив за негайне припинення війни проти України

Сьогодні, 3 березня, другий за величиною російський виробник нафти "Лукойл" закликав якнайшвидше припинити війну в Україні.

"Лукойл" – друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія у світі. Вона стала однієї з перших великих російських компаній, яка виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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У заяві компанії повідомляється, що керівництво стурбоване трагічними подіями в Україні та підтримує переговори щодо припинення війни.

Ми виступаємо за негайне припинення збройного конфлікту і повністю підтримуємо його вирішення через переговорний процес і дипломатичними засобами,

– йдеться у заяві.

Управління контролю за іноземними активами США у січні цього року внесло "Лукойл" у список секторальних санкцій, проти яких запроваджені обмеження на угоди щодо окремих проєктів.

Зокрема, статки співвласника "Лукойлу" Вагіта Алекперова, який є головним нафтовим магнатом Росії, за добу вторгнення скоротилися більш ніж на 5 млрд доларів після початку війни РФ проти України.

Зареєстровані в Лондоні акції компанії "Лукойл" впали більш ніж на 99% після того, як Росія вторглася в Україну.

3 березня уряд Франції у рамках пакету санкцій заявив, що вилучив суперяхту, пов'язану з виконавчим директором російського енергетичного гіганта "Роснефть" Ігорем Сєчіним.

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