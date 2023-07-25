У ніч на 25 липня у Києві та області оголосили тривогу. Ворог атакує столицю безпілотниками, працює ППО.

Про те, що Повітряні Сили відпрацьовують ворожі цілі, повідомили у КМВА. Там закликали місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою.

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На Київщині працює ППО

В області, на підступах до Києва працює ППО,

– зазначив глава КМВА Сергій Попко.

Згодом у Київській ОВА підтвердили, що в області перебувають ворожі БпЛА, по яких працює ППО. Там наголосили на важливості дотримання інформаційної гігієни, що означає не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Зауважимо, у столиці повітряну тривогу оголосили о 01:57, в області – о 01:42.

Повітряні Сили попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння у східних областях. У решті регіонів – загроза застосування окупантами ударних безпілотників.

Так виглядає карта повітряних тривог станом на 02:30 / alerts.in.ua

Попередня атака на Київ

У ніч на 13 липня окупанти випустили 20 "Шахедів", дві крилаті ракети "Калібр" та балістичну ракету "Іскандер-М". Сили ППО зуміли знешкодити всі цілі, крім ракети "Іскандер-М". Відомо, що більшість дронів збили в Києві та поблизу столиці.

У Києві тоді випадки падіння уламків зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці.

Внаслідок атаки окупантів загинула одна людина. Віталій Кличко повідомив, що Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого. Також були постраждалі.