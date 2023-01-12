Підступи до міста всіяні тілами окупантів, – Маляр описала ситуацію в Соледарі

Російські військові намагаються захопити Соледар. На це вони кинули чимало своїх бійців, які гинуть, так і не дійшовши до міста.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу Міноборони. За її словами, підступи до Соледара буквально всіяні трупами окупантів.

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Під Соледаром точаться запеклі бої

Жорстокі і найважчі бої сьогодні тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б’ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, зазнає значних втрат. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових,

– наголосила Маляр.

Але це не зупиняє ворога. Він рухається буквально по тілах своїх же убитих солдатів. І попри шалену кількість бійців країни-агресорки, яких кинули на Соледар, наші захисники продовжують демонструвати міць та незламність.

Як зазначив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ під час брифінгу, зараз запеклі бої тривають у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута, а також Кліщіївки. Крім того, варто зазначити, що безуспішні наступальні дії загарбники ведуть на Авдіївському напрямку. Своє тактично положення пробує покращити на Куп’янському та Новопавлівському.

Микола Уршалович, заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України також прокоментував ситуацію на фронті. Він зазначив, що основні зусилля НГУ спільно з іншими підрозділами ЗСУ зосереджують на стримуванні наступу окупантів на Куп’янському, Слов’янському, Сіверському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Найбільш жорстокі та кровопролитні бої підрозділи Нацгвардії ведуть по обороні Соледара та Бахмута, де ворог, не жаліючи ні власних кадрових солдатів, ні мобілізованих, ні найманців з ПВК "Вагнера", майже безперервно здійснює штурм цих міст,

– наголосив він.

Підрозділи не лише утримують свої позиції поблизу цих міст. Вони ще й з допомогою артилерії завдають відчутних втрат ворогові.

Лиш за минулу добу Нацгвардійцям вдалося знешкодити 40 бійців ворога, які мали йти в наступ на Соледар. 33 з них уже більше не зможуть воювати, адже відправилися на "концерт Кобзона".

Зауважимо, що окупанти продовжують поширювати дезінформацію про захоплення Соледара. У Пентагоні наголосили, що відповідних даних у них немає. Та й зведення міноборони свідчать про те, що ворог з усіх сил намагається прорвати лінію оборони, але йому це не вдається.