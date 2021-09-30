Підступність та брехливість Росії закладені на рівні мови

Всі так дивуються, що Росія одразу ж наплювала на свої обіцянки не використовувати газовий шантаж і вступила в змову з Угорщиною... Скажіть, чого ви чекаєте від країни, яка сама побудована на брехні та основою мови якої є саме брехня? Далі читайте російською.

Я сейчас даже не про столь очевидные вещи, как, скажем "освобождение Польши", "братская помощь чехословацкому народу" или "присоединение Крыма". Это просто обычное банальное вранье.

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Я про формулировки, которые стали естественными, и вошли уже в сам язык.

Возьмем для начала мой любимый пример – "Выборы Президента Российской Федерации". Эта структура примечательна тем, что в ней вранье – всё. Каждое слово.

Выборы – это процесс свободного волеизъявления граждан. Он состоит из нескольких частей: свобода создания партий, свобода выдвижения, свобода агитации, равный доступ к СМИ, голосование, подсчет голосов.

Ни одно из этих условий не соблюдается.

Ну, разве что, голосование.

Вот свобода голосования еще есть. Но на следующей стадии – свободы подсчета голосов – она снова нивелируется в ноль.

В Российской Федерации нет выборов в принципе. Есть спецоперация по захвату и удержанию власти.

Президент – должность выборная. Нет выборов – нет Президента. Тут просто по определению. Есть узурпатор. Но не Президент.

Российской. Российская в этой Федерации – только Московская область, Тверь, Ростов, да, наверное, Липецк. Все остальное – захваченные земли.

Начиная со второй культурной столицы, стоящей на землях чуди, и далее по часовой стрелке на все триста шестьдесят градусов – парма, самоеды, ханты, манси, ненцы, якуты, эскимосы, чукчи, камчадалы, буряты, башкиры, тыва, казахи, калмыки, мокша, эрзя, мурома, каракалпаки, черкесы, кырымлы, кривичи, древляне, литы, латы, эсты – и еще пара сотен национальностей, народностей, земель, порабощенных, захваченных, выжженных, уничтоженных – вплоть до культуры, вплоть до названий, которых мы уже не знаем.

И все это они называют Федерацией.

Федерация – это США. Это добровольное административно-политическое объединение. А когда на твою землю приходят вооруженные пищалями казаки, возводят остроги, и убивают всех подряд – это не федерация. Это все та же самая оккупация. Как у них и всегда было.

То есть, на самом деле, формулировка "Выборы Президента Российской Федерации" должна звучать так – Спецоперация по силовому захвату и удержанию власти узурпатором оккупированных Московией земель.

Согласитесь, совсем другой коленкор получается.

Ну, и раз уж мы заговорили о США. Соединенные Штаты Америки. Здесь уже прогресс. Здесь из трех слов враньем являются уже только два. Соединенные – это страдательное причастие. Страдательное – это значит "подвергшееся воздействию кого-либо/чего-либо". Это значит, что кто-то взял независимые американские Штаты, и своей рукой, своей волей соединил их в одно государство.

Кто? Кто это сделал?

Почему Арабские Эмираты – Объединенные – то есть, типа, сами объединились своим свободным решением, хотя там-то как раз ничего, кроме авторитарии, соединяющей бедуинов в государственные образования так, как хочет фишка ляжет, отродясь не было, а США, выигравшие войну за независимость – Соединенные?

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Но про "Соединенные" я всегда знал. А вот недавно в сети был текст, который как раз разбирает семантику этого вопроса – и до этого текста я как-то не задумывался над словом "Штаты". Ну, штаты, и штаты.

Но никаких "штатов" в природе не существует. Они есть только в русском языке.

А в английском state имеет только одно значение – "государство", и никаких, блин, "штатов" этот язык больше не знает.

То есть, правильное название этой страны – Объединенные Государства Америки. Но это ж ус*аться можно, такое на великодержавный перевести, правда?

СМИ

Средства массовой информации. Тут уже почти молодцы. Вранье только в одном слове. Потому что никакого информирования там не существует, есть комплекс мер по применению психо-неврологического оружия против своего собственного же населения, но в самой формулировке уже всего тридцать процентов вранья. Вранья, правда, наимощнейшего, самого наимощнейшего на этой территории, я всегда говорил, что главным оружием Росси являются не подводные лодки и ядерные ракеты, а зомбоящик, который свои деньги отрабатывает на триста процентов, но в самой формулировке зомбирования уже только одно слово из трех.

Афганская война

По соотношениям сил сторон различаются два вида войн – симметричная, и асимметричная. Симметричная – это когда силы сторон примерно равны. Ну, скажем, война на Тихом океане, США – Япония. Или война Британия – Третий Рейх в начале Второй мировой. Когда у сторон есть примерно более-менее соотносимые армии, экономики, ресурсы, населения.

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Асимметричная война – это война в Ираке. Когда у сторон совершенно несопоставимые армия и ресурсы. Или та же война коалиции в Афганистане.

За почти десять лет войны потери Ирака составили примерно 100 тысяч. Наиболее разумная оценка называет 116 тысяч. Это очень много. Очень. Но это при том, что у Ирака была армия, танки, авиация, государство, структура, нефть, и пр. и пр.

За двадцать лет войны Коалиции в Афганистане погибло от 15 до 30 тысяч некомбатантов. За двадцать лет. Силами всей коалиции. Самых мощных держав мира. США – или, как мы выяснили, их правильно называть ОГА – Великобритании (Объединенного Королевства), Германии, и кто там еще.

За десять лет советского вторжения в Афганистан было убито МИЛЛИОН афганцев. Миллион. Это по минимальным подсчетам. Сейчас называются цифры и полтора миллиона, и даже два.

При том, что мощнейшей армии одного из самых крупных государств мира противостояли обычные крестьяне с берданками столетней давности. У моджахедов не было ни армии, ни танков, вообще ничего, что было у того же Ирака.

Это называется уже не войной. Это уже даже не асимметричная война.

Это обычный неприкрытый ублюдочный геноцид.

Как у них и всегда было.

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Как у них было, скажем, с черкесами. Которых они выгнали и вырезали практически под ноль. Просто черкесы закончились на этой цифре – полтора миллиона, а афганцы еще остались. А так бы и пуштунов с таджиками, белуджами и узбеками на территории Афганистана вырезали бы тоже под ноль.

А теперь у них на землях черкесов Сочи и Красная Поляна.

Но почему она "Красная" – они даже не задумываются.

А Красная она не потому, что красивая, а потому, что в этой долине жила черкесская народность, которой больше нет. Ни одного человека. Даже названия его нет. Языка его больше нет.

А долина эта была залита кровью.

Потому и Красная.

Ну и закончим, например, "Расширением НАТО". Нет никакого расширения НАТО. Его никто не расширяет. Это не страдательная форма. Нет в НАТО никакого центра, который разрабатывает коварный план расширения на восток. Вот до 2005 года мы должны расширится до Польши и Эстонии, до 2015 до Грузии, а до 2020 до Украины. Не существует такой стратегии в принципе.

Это у России есть такая – и только такая – стратегия. Расшириться до Крыма, "ДНР" и "ЛНР", Приднестровья, Южной Осетии и Беларуси. Северному Казахстану приготовиться.

Это именно эта страна использует все страдательные наклонения, которые только возможно, чтобы насильно включить чужие территории в свое образование, которое она почему-то называет Федерацией.

А в НАТО никого расширения не существует.

Есть процесс исключительно добровольного вступления стран в Альянс, которое коллегиально рассматривают уже действующие члены, и выносят свое решение. Как, например, Венгрия, которая вечно отказывает Украине.

Офигенное расширение, правда?

Русские, скажите. Почему вы не знаете своего языка? Учить языки – очень полезно. Сразу начинаешь называть вещи своими именами.

А когда начинаешь называть их своими именами – все совсем по-другому звучит, ага?

Как во всем остальном нормальном мире. Который умеет в слова.