Підступний задум, щоб потім для росіян був "сюрприз", – Арестович про сухі повідомлення Генштабу

Вже 8 день українські захисники героїчно борються з російськими окупантами. Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповів, чому в повідомленнях Генштабу так мало подробиць щодо наступальних операцій ЗСУ.

Бійці ЗСУ та тероборони завдають загарбникам нищівних втрат. Лише за тиждень вбили понад 9 тисяч ворогів.

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Повідомлення без подробиць – задум Генштабу

Арестович розповів, що сухі брифінги про поточну ситуацію в Україні – це "підступний" задум Генштабу ЗСУ. Інформації щодо наступальних операцій, які проводять українські захисники, не надають свідомо.

Виловлюємо російські війська в пастки. І тому я скорботно, потупивши очі, розповідаю, що росіяни перемагають, щоб росіяни "перемагали" і далі, а потім раз – і "сюрприз",

– додав Арестович

Зауважте, що окупанти поширюють у мережі безліч фейків. Зокрема, у соцмережах можна побачити повідомлення про буцімто захоплені українські міста, які насправді перебувають під контролем ЗСУ. Тому варто довіряти лише офіційним джерелам інформації та не вірити новинам, у яких кажуть, що українці відступають, адже насправді цього ніколи не станеться.

Дивіться інтерв'ю Олексія Арестовича:

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