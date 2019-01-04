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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі вбивства студенток у Харкові. Звернення Варфоломія

      Випуск новин 319 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – харківські журналісти назвали ім'я ймовірного вбивці двох студенток: спортсмен та фітнес-тренер Альмадані Адель Тайсіра. Чоловік усі звинувачення відкидає та стверджує, що у той момент, коли сталася трагедія, перебував у Москві. Константинопольський патріарх Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви.

      Також у випуску:

      Печерський суд обрав запобіжний захід боксерові, якого підозрюють у вбивстві співробітника УДО: два місяці під вартою та 600 тисяч гривень застави.

      Ситуація на фронті: репортаж з Авдіївки.

      Петро Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust.

      На Львівщині оголосили масову вакцинацію від кору: кампанію розпочнуть вже з середини січня 2019.

      В Україні все частіше незаконно поширюють фільми, щойно вони з'являються у кінотеатрах

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Випуск новин Вселенський патріархат Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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