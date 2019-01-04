Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі вбивства студенток у Харкові. Звернення Варфоломія

У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – харківські журналісти назвали ім'я ймовірного вбивці двох студенток: спортсмен та фітнес-тренер Альмадані Адель Тайсіра. Чоловік усі звинувачення відкидає та стверджує, що у той момент, коли сталася трагедія, перебував у Москві. Константинопольський патріарх Варфоломій закликав православних патріархів визнати автокефалію української церкви.

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