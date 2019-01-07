Підсумковий випуск новин за 21:00: Томос в Україні. Справа отруєння Скрипалів
У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – Томос привезли до Києва на Різдво як подарунок українським вірянам. Усі охочі могли побачити історичний документ про створення Православної церкви України у Софійському соборі. Британські ЗМІ стверджують, що Лондон вже встановив усі деталі в справі отруєння Скрипалів, і слід таки веде до Росії та Володимира Путіна.
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