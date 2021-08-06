Підтоплені будинки, повалені дерева та відсутність світла: Україною пронеслася негода

У частині областей України знов погіршилася погода – йшли дощі з грозами, дув сильний вітер. У результат негоди без світла залишаються понад 400 населених пунктів у 8 областях. Крім того, місцями підтопило житлові будинки, господарські будівлі, пошкодило покрівлі та повалило понад 150 дерев.

Про наслідки панування негоди станом на ранок 6 серпня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, що через дощі та вітер спрацювали систем автоматичного захисту ЛЕП, внаслідок чого знеструмлені багато міст та сіл.

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Без світла залишились населені пункти у таких областях

Хмельницька – 206,

Київська – 63,

Тернопільська – 42,

Чернівецька – 39,

Львівська – 36,

Вінницька – 29,

Житомирська – 23,

Кіровоградська – 2.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Наслідки негоди в областях

Крім того, рятувальники працювали над ліквідацією наслідків негоди 5 – 6 серпня та успішно завершили майже всі роботи.

Тернопільщина

На території міст Борщів, Заліщики, сіл Більче-Золоте, Мушкатівка були частково підтоплені 2 житлових будинки, 8 підвальних приміщень, 10 дворогосподарств, 8 господарських будівель. Крім того, постраждала і насосна станція, внаслідок чого тимчасово призупинили постачання води у Борщів, де живе 7 тисяч людей.

Водночас у Зборові та Вільшанці Тернопільського району розрізали та прибрали 5 повалених дерев.

Всю воду з приміщень вдалося відкачати, наразі працюють лише над відновлення водопостачання у Борщів.

Хмельниччина

У Хмельницькому підтопило 5 підвальних приміщень, в Кам'янець-Подільському районі частково пошкоджені 4 покрівлі: прибудова до клубу, 2 житлових будинків, неробочого дитячого садку, південної вежі фортеці.

З усіма підтоплення рятувальники вже впоралися. Рятувальники розрізали та прибрали 81 повалене дерево.

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Вінниччина

Також роботи завершені й у Тульчинському районі, де підтопило 1 підвальне приміщення. У Вінницькому, Жмеринському, Тульчинському, Хмільницькому, Гайсинському та Могилів-Подільському районах розрізали та прибрали 61 повалене дерево.

Буковина

На території області надзвичайними розрізали та прибрали 8 повалених дерев.

На щастя, жертв та постраждалих у всіх областях, які зачепила негода, вдалося уникнути.

Погода в Україні 6 серпня