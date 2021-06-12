Підтримка Кримської платформи: резолюцію "Голосу" схвалив Альянс європейських ліберал-демократів

"Голос" підготував, подав і відстояв резолюцію про засудження агресії Російської Федерації та на підтримку Кримської платформи, яку 12 червня схвалив Конгрес "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE).

Україна запускає Кримську платформу, яка консолідує дипломатичні зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію АР Крим та міста Севастополь. Ми свідки зухвалих зусиль країни-агресора зірвати проведення цього саміту, і саме з протестом проти тиску Росії на лідерів Заходу виступили європейські ліберальні партії.

Сім років збройної агресії Російської Федерації проти України призвели до десятків тисяч втрат та мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Це не просто порушення суверенітету України, а пряма атака на основи європейської демократії та принципи міжнародного права. Об'єднання зусиль для захисту України – це запорука мирного майбутнього всієї Європи,

– наголосив під час виступу нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук, автор проєкту резолюції.

Партія "Голос" закликала членів ALDE та Європейський союз підтримати Кримську платформу, продовжити політику невизнання анексії АР Крим та міста Севастополь, засудити порушення фундаментальних прав і свобод людини на тимчасово окупованих Росією територіях України, в особливості переслідування кримських татар, посилити міжнародний тиск на РФ аж до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.