Підтримують Путіна, але не підтримують війну в Україні, – ISW про парадокс в опитуваннях росіян

Недавні опитування у Росії показують, що Владімір Путін все ще користується значною підтримкою серед населення. Водночас росіяни не підтримують його політику і зачасту хочуть абсолютно протилежне його діям.

Інститут вивчення війни вказує, що росіяни надають перевагу розв'язанню соціально-економічних проблем та готові на поступки перед Україною.

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Підтримка Путіна висока, але його рішень – ні

Так, 78% респондентів в опитуванні Chronicles заявили, що вони загалом схвалюють діяльність Путіна як президента Росії. Однак ці ж люди хочуть, щоб уряд надавав пріоритет питанням, які "прямо протилежні фактичним діям" Путіна.

Таким як внутрішні соціально-економічні проблеми (83 %), мирний договір з Україною, який передбачає взаємні поступки (61%), відновлення відносин із західними державами (43%),

– зазначає ISW.

Аналітики вказують, що Путін утримався від переведення російської економіки на повну воєнну основу, але російський уряд, попри це, сильно зосередив російські федеральні витрати на оборону та національну безпеку замість соціальної політики.

Також російський диктатор продемонстрував, що він не зацікавлений у поступках та переговорах, які не призведуть до повної капітуляції України. Ба більше, він навіть вимагав, аби ЗСУ вийшли з території східної та південної України, які російські війська зараз не займають.

В Інституті вивчення війни вказують, що Путін неодноразово намагався дистанціюватися від некомпетентних, корумпованих і надмірно бюрократичних російських чиновників і намагався представити себе як здібного та турботливого лідера, який може швидко розв'язати проблеми пересічних росіян, попри те, що він стоїть за прийняттям рішень, які більшість населення, здається, не сприймає.