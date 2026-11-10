"Я був шокований": Фіцо розповів про розмову з Корецьким

У вівторок, 10 листопада, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкинув вимоги німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо фінансової підтримки Києва. Він також провів розмову з українським колегою Сергієм Корецьким.

Політик сказав, що був шокований. Про це словацький прем’єр заявив під час виступу перед журналістами у Братиславі.

Що сказав Фіцо про розмову з Корецьким?

Очільник нагадав про нещодавні спільні урядові консультації між Україною та Словаччиною. За словами очільника словацького уряду, окрема непублічна бесіда з українським колегою справила на нього приголомшливе враження через почуті оцінки перспектив бойових дій.

Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем’єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому,

– заявив Фіцо.

Він зізнався, що не може сказати більше, бо мусить поважати конфіденційність розмови.

Як у Братиславі відреагували на вимогу Берліна?

Також словацький прем'єр різко розкритикував заклики очільника уряду Німеччини. Фрідріх Мерц вимагав виділити додаткові кошти для потреб Києва.

Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України, крапка. Ми закінчили. А що буде потім, я не знаю. Це повна нісенітниця, вся ця війна – повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно. Заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю,

– сказав Фіцо.

У своєму зверненні до німецького канцлера Фіцо наголосив, що Берлін неодноразово припускався стратегічних прорахунків у минулому. На його переконання, Німеччина раніше помилялася у питаннях масової міграції та ядерної енергетики, а тепер знову робить хибний крок, наполягаючи на фінансуванні війни.

Нагадаємо, Financial Times писала, що Фрідріх Мерц обіцяв заблокувати бюджет Євросоюзу, якщо члени блоку не погодяться робити справедливий внесок у допомогу Україні. Йдеться про семирічний бюджет блоку на 2028 – 2034 роки.

Зазначимо, що Німеччина є найбільшим донором бюджету Євросоюзу. Водночас чотири держави, які не бажають взяти участь у фінансуванні України, є чистими одержувачами виплат із фондів ЄС.