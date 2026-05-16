Путін загине від рук своїх поплічників, – командир "Ахіллесу"

Вперше за 20 років на військовому параді у Москві не було техніки. Російський диктатор Володимир Путін настільки боявся ударів з боку України, що скоротив усю програму найважливішого для росіян свята.

Як зауважив 24 Каналу командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко, це далеко не останнє приниження для очільника Кремля. Попереду його чекає не менш сумна доля.

У Росії падає рівень підтримки війни

"Путін загине від рук своїх поплічників. А потім його звинуватять у всіх смертних гріхах. Подивіться на останні заяви Сергія Шойгу (секретар Радбезу Росії – 24 Канал). Він чітко сформулював, хто винен у трагедії, яка зараз відбувається і для російського народу", – підкреслив Юрій Федоренко.

Адже російський диктатор, почавши війну в Україні, відправив на знищення своїх громадян. До того ж він завів Росію у таку кризу, з якої доведеться виходити десятиліттями. Тому не треба забувати, що саме Путін є головним винуватцем усього, що відбувається.

Українці ніколи не забудуть жодного російського міністра, чиновника, командувача, які підтримували агресію проти нашої держави. Ми не забудемо жодного пропагандиста, які уже "переодягаються",

– наголосив військовий.

Також не треба забувати давно відому фразу про те, що кожен народ заслуговує свого правителя. Якщо ми говоримо навіть про пересічних росіян, то вони теж мають розуміти, що несуть відповідальність за все, що сталося. Населення Росії – 140 мільйонів, а група людей, яка тримає всю владу, – складає кілька тисяч.

Через мовчазну та фактичну згоду російського народу відбувається агресія проти України. У цьому контексті можемо згадати удари України по військових обʼєктах у різних регіонах Росії. Саме там стрімко знизилась підтримка Путіна. Це підтверджують міжнародні аналітики.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Денис Попович погоджується з думкою, що Володимир Путін пережив ганьбу через останні події. Можна згадати про дуже скромний парад, дозвіл на який дала Україна, а також про атаку дронів на Москву, яка відбулася напередодні. Вперше за довгий час український безпілотник долетів до столиці Росії. Втім після 9 травня окупанти спробують тиснути на фронті й здійснюють нові атаки по Україні.

Рейтинг підтримки війни проти України також знизився, але не у Москві. Там він досі дуже високий. Причина проста – там найменше відчувають наслідки агресії. Вони відчують це значно більше, коли наша держава наростить спроможності й зможе атакувати об'єкти у Москві.

Що у Росії кажуть про війну з Україною?

У Кремлі заявили, що війна нібито може закінчитися будь-якої хвилини. Але для цього традиційно висунули свої умови. Речник Путіна наголосив, що Володимир Зеленський знає про що мовиться, втім для громадськості "рупор Кремля" вирішив не конкретизувати російські ультиматуми.

Перед тим у Росії заявляли, що Путін буцімто готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським, але вона має відбутися у Москві. Також там цинічно відреагували на перемир'я. За словами російських чиновників, воно може продовжитись, якщо "Трамп дисциплінуватиме Україну".

Український президент уже не раз коментував пропозицію зустрічі у Москві й запрошував Путіна приїхати до Києва "якщо він не боїться". Цього разу в Офісі Президента наголосили, що їхати на переговори до столиці країни-агресорки ніхто не збирається. Це неможливо.