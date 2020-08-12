У Львові на приміщення міської ради вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Так у місті висловлюють підтримку вільному білоруському народу, що вийшов на протести.

Львів висловлює підтримку мешканцям Білорусі та вважає неприпустимими дії влади щодо мирних протестувальників у країні. Відповідні фото і заяву від міської ради про солідарність із білорусами оприлюднили на сайті ЛМР.

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Кожна тверезомисляча людина, яка сьогодні бачить картинку з Білорусі – як б’ють невинних людей, кидають за ґрати, розуміє, що це недопустимо,

– сказав мер Львова Андрій Садовий.

Він підкреслив: українці також зазнали репресій і по-сусідьки бажають білорусам наснаги і твердості. "Ми б дуже хотіли, щоб Білорусь була вільною, сильною, так як і Україна, тому що ми – усіди, а за сусідів завжди серце болить. Ми з вами!", – додав Садовий.



Прапор Білорусі на Львівській ратуші / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового

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"Львів солідарний із вільним народом Білорусі", – написав на своїй фейсбук-сторінці мер міста Андрій Садовий.