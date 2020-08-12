На підтримку протестувальників на Львівській ратуші вивісили білоруський прапор
У Львові на приміщення міської ради вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі. Так у місті висловлюють підтримку вільному білоруському народу, що вийшов на протести.
Львів висловлює підтримку мешканцям Білорусі та вважає неприпустимими дії влади щодо мирних протестувальників у країні. Відповідні фото і заяву від міської ради про солідарність із білорусами оприлюднили на сайті ЛМР.
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Кожна тверезомисляча людина, яка сьогодні бачить картинку з Білорусі – як б’ють невинних людей, кидають за ґрати, розуміє, що це недопустимо,
– сказав мер Львова Андрій Садовий.
Він підкреслив: українці також зазнали репресій і по-сусідьки бажають білорусам наснаги і твердості. "Ми б дуже хотіли, щоб Білорусь була вільною, сильною, так як і Україна, тому що ми – усіди, а за сусідів завжди серце болить. Ми з вами!", – додав Садовий.
Прапор Білорусі на Львівській ратуші / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Садового
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"Львів солідарний із вільним народом Білорусі", – написав на своїй фейсбук-сторінці мер міста Андрій Садовий.
Чому біло-червоно-білий прапор?Тому що це національний прапор Білоруської народної республіки, яка існувала з березня 1918 по січень 1919 року. Кольори прапора повторюють кольори національного гербу Пагоня часів Великого Князівства Литовського.
Після проголошення незалежності Білорусі у 1991 році біло-червоно-білий прапор був затверджений як державний прапор Республіки Білорусь. Однак протримався він лише чотири роки: у 1995 році Лукашенко ініціював референдум, на якому відновили майже незмінений варіант білоруського радянського прапору.
Відтоді офіційно в державі прапор червоно-зелений, а біло-червоно-білий прапор використовується демократичними силами як символ опозиційної боротьби проти режиму Лукашенка.