"Білий квиток" та мобілізація: чи підуть люди з таким документом до війська

Є деякі категорії осіб, які звільняються від військової служби. У "білому квитку" якраз вказують категорію придатності або непридатності.

"Білий квиток" – це розмовна назва військового квитка для тих чоловіків, які не придатні до військової служби за станом здоров'я або з інших причин. Висновки про придатність чи непридатність призовника роблять фахівці військово-лікарської комісії.

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Які є категорії цього документа і що вони означають

У "білому квитку" може бути вказана одна з категорій:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Чоловіки, які мають першу та другу категорію, можуть бути призвані у воєнний час на військову службу у тилу.

А от призовники третьої категорії – не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Куди мобілізують тих, хто має "білий квиток"

Чоловіки першої та другої категорій можуть служити у:

частинах забезпечення;

військових комісаріатах, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Їх точно не візьмуть у десантно-штурмові війська, морську піхоту і плавсклад.

Щодо виїзду за кордон, то це можуть зробити тільки чоловіки третьої категорії "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку".

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