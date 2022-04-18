Підвали смерті: страшні подробиці окупації села Ягідне на Чернігівщині

Село Ягідне 28 днів перебувало під росіянами. 380 людей жили у підвалах, деяких мешканців окупанти застрелили та спалили їхні хати.

Уже в перші дні окупації загарбники в стилі німецьких нацистів 1940-х років загнали жителів села Ягідне у підвали. Зокрема, в підвалі місцевої школи площею 90 квадратних метрів ховалися 138 людей. Вони ходили в туалет у відра і спали стоячи.

Читайте також "Сафарі на українців": окупанти, граючись, вбили двох жителів Київщини

В одному із сільських погребів довго перебувала дівчинка, яка народилася за місяць до початку війни, вона була виснажена і вмирала. На щастя, її вдалося врятувати.

Але були й ті, хто не вижив. Люди помирали, але окупанти не дозволяли відразу виносити їхні тіла. А деяких жителів вони застрелили й спалили їхні хати.

У шкільному підвалі на стінах та дверях селяни вели календар, де записували імена загиблих і дати їхньої смерті.

Як виживали мешканці Ягідного під землею: дивіться відео