З вересня мінімальна зарплата в Україні може зрости до 5 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Про доцільність таких змін та економічні наслідки – читайте далі.

Зеленський неодноразово говорив про те, що мінімальну зарплату потрібно підняти. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Олег Устенко, радник президента з економічних питань.

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За його словами, президент був би зовсім не проти збільшити її більше, ніж на 5,8%. Саме таке зростання передбачене, якщо Рада проголосує за відповідний законопроєкт.

Це було пошуком певного компромісу. Враховуючи те, що ми зараз у стані економічної кризи, бушує коронавірус... Ми перебуваємо в такому "кислотному" середовищі, тож це максимум, який можна було зробити,

– наголосив Устенко.

Й додав, що це – не так багато, але краще, ніж нічого. До того ж, в 2,5 раза більше, ніж рівень інфляції, який фіксується зараз в економіці України: вона сягнула свого історичного мінімуму.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.



За прогнозами Мінекономіки, інфляція у 2020 році становитиме 5,8%. Ще у квітні експерти були менш оптимістичні і прогнозували 7%. На додачу, впаде гривня, а тому все, що прикріплене до валюти, стане дорожчим для українців.

"На мою думку, міркування щодо того, що це може розкрутити інфляцію – неправомірно, як мінімум. Так, коли ти підвищуєш мінімалку, може бути інфляційний шок, збільшення інфляції. Але тут йдеться про десяті процента", – підкреслив він.

Ризики збільшення тіньового сектору

Радник Зеленського зазначив, враховуючи те, наскільки низькою зараз є інфляція, він не бачить принципового ризику в збільшенні мінімальної зарплати.

Немає реальних аргументів, які б свідчили про те, що збільшення мінімальної зарплати на 5,8% раптом різко посилить девальваційний тиск на гривню,

– запевнив Устенко.

Експерт також прокоментував припущення про те, що більше бізнесу може піти в тінь, аби хоч трохи зменшити витрати. Він наголосив: таке справді можливо, але має мовитися про збільшення мінімалки аж на кілька десятків процентів.

"По-дурному припустити, що серйозним аргументом, аби піти в тінь, буде те, що ти повинен платити на 58 гривень більше на кожну тисячу працівнику, який на мінімальній зарплаті", – пояснив Устенко.

Про податкове навантаження

Радник президента підкреслив, що бізнес платитиме більше податків. Адже коли ти повинен додатково оплатити 58 гривень заробітної плати, то і в держбюджет потрібно відрахувати приблизно 20 гривень.

"З цієї точки зору міністр фінансів, який говорить про те, що є можливість збільшити дохідну частину бюджету, правий. Я не вважаю, що тут виникнуть матеріальні ризики", – наголосив він.

Устенко зазначив, варто розуміти, що логічний ланцюжок збільшення зарплат такий: спочатку збільшується продуктивність праці, а потім на фоні цього збільшується зарплата в приватному секторі.

Потім приватний сектор платить більше податків, з'являється можливість підвищення зарплат і в державному. У цьому випадку ж намагаються зробити таку надбавку водночас з боку державного та приватного секторів,

– додав він.

"Щодо продуктивності праці – ми її навряд чи зараз бачимо. Але нагадаю, мовиться про збільшення у 5,8%. Наприклад, попередні були значнішими – і там дійсно виникали питання щодо ризику тіньового сектору економіки", – зауважив Устенко.

Він додав: звичайно, бізнес зараз переживає не найкращі часи. Таку є у всьому світі, і Україна не є винятком. Але спробувати допомогти людям в рамках того об'єму грошей, який є в держбюджеті, можна.

Про надходження з митниці

Устенко також зауважив, що паралельно поставлені завдання щодо створення так званого фіскального простору в Україні. Глава держави вже кілька разів чітко артикулював про можливість збільшити надходження щонайменше від митниці.

Збільшення мінімальної зарплати коштуватиме державному сектору приблизно 4 мільярдів гривень. 4 мільярди гривень – аналогічне завдання президент ставить перед митницею,

– пояснив радник Зеленського.

" Якщо є надходження від митниці, то не бачу проблеми, чому їх не відправити на збільшення заробітних плат", – підсумував він.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу

Рада таки збереться на позачергову сесію, про яку раніше вели розмови в ОП. Вочевидь, депутати голосуватимуть за зміни до бюджету, які передбачають збільшення мінімальної заробітної плати в Україні вже у вересні.