ФРУ просить знизити підвищення цін на електроенергію, щоб уникнути скорочення виробництва

Федерація роботодавців України пропонує знизити плановане зростання цін на електроенергію на ринку, щоб уникнути скорочення виробництва в промисловості. З такою пропозицією ФРУ звернувшись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а також Кабінету Міністрів.

Через публікацію проєкту постанови щодо встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та в продовження публічних обговорень ФРУ звернулася з листом до НКРЕКП, копії – міністру енергетики та першому віцепрем'єр-міністру України.

Згідно з опублікованим на сайті НКРЕКП проєктом, граничні ціни на електроенергію на РДН зростатимуть:

у години мінімального навантаження з 2000 до 2707 гривень за мегават на годину;

у години максимального навантаження з 4000 до 5413 гривень за мегават на годину.

Таке рішення призведе до значного зростання ціни на електроенергію з 2845 до 3851 гривню за мегават на годину (+35%).

"У такому разі витрати українських підприємств зростуть більш ніж на 69 мільярдів гривень. Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до катастрофічних наслідків для національної економіки", – констатується в листі ФРУ, копією якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна".

У листі наголошується, що наслідком зростання граничних цін на електроенергію стане катастрофічне падіння виробництва (зокрема стратегічно важливих для оборонного сектору), значне зниження податкових надходжень (в умовах дефіцитного бюджету), падіння валютних надходжень (в умовах девальвації національної валюти), масові скорочення працівників (з подальшими соціально-економічними наслідками).

Водночас констатується, що через російську агресію знищується інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. У таких складних умовах стабільність роботи промисловості дуже важлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів із відновлення руйнувань, яких зазнала Україна, вказала ФРУ.

На тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів будь-які додаткові фактори призводять до подальшого зростання сукупної вартості електроенергії, що впливають на конкурентоспроможність продукції української промисловості як у межах країни, так і за кордоном, зазначено в повідомленні.

ФРУ пропонує НКРЕКП обмежити зростання граничних цін на електроенергію на РДН у межах 2200 гривень за мегават на годину у години мінімального навантаження та 4400 гривні за мегават на годину у години максимального.

Федерація роботодавців України представляє інтереси близько 8000 підприємств, які в сукупності генерують 70% ВВП України та дають роботу понад 3,5 мільйона осіб. Об'єднує близько 140 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найвагоміші сектори економіки України, серед яких: