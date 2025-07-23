Через регулярний ріст енерготарифів можуть "посипатись" базові галузі, – "Укрметалургпром"

Наразі в Україні діють одні з найвищих цін на електричну енергію у Європі, і процес їхнього підвищення не припиняється. Це вже спонукає керівництво найбільшого інвестора в економіку України, металургійного концерну ArcelorMittal, розглядати варіант відходу з нашої країни.

За інформацією Telegraf, такий негативний сигнал, своєю чергою, може призвести до того, що "посиплються" базові галузі української економіки, зокрема ГМК, із неминучим "ефектом доміно" у суміжних галузях, малому та середньому бізнесі (МСБ), інформує 24 Канал.

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Такий прогноз озвучив Олександр Каленков, президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром", під час засідання Енергетичного комітету Федерації роботодавців України.

За його словами, в Україні тарифи на електроенергію – в кілька разів вищі, ніж у Франції, хоча обидві країни мають приблизно однакову долю атомної генерації у загальній структурі енергоринку.

Саме ціни на електрику не дають меткомбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" виробляти більше конкурентоздатної продукції. Це змушує керівну компанію ArcelorMittal у Люксембурзі розмірковувати про вихід з України,

– сказав він.

І поточне намагання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підняти прайс-кепи на енергоринку ще вдвічі не додають глобальному інвестору у металургійний сектор аргументів на користь того, аби залишитися в Кривому Розі.

"Якщо ArcelorMittal все ж таки піде з України через зростання цін на електрику, це буде дуже негативний сигнал усім іншим компаніям! Адже ArcelorMittal – це найбільший іноземний інвестор в економіку України, який вклав 5 – 7 мільярдів доларів", – підкреслив Каленков.

Президент "Укрметалургпрому" також зауважив, що енерготарифи та їхнє невпинне зростання мають дуже великий вплив на всю економіку України.

"Якщо "посиплються" базові галузі, зокрема, металургія, то наступними впадуть вже сумісні галузі – виробники феросплавів, хімічної продукції, цементу. Після них настане черга малого та середнього бізнесів. Коли постійно вимиваються обігові кошти через механізм підвищення енерготарифів, то підприємства вже не "на межі", а за межею виживання", – резюмував Каленков.