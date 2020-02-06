19:03
6 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін в Череповце або Клоун з "Воно" тепер і в Росії. Освята зброї зупиняється
      Вєсті Кремля
      21:54, 5 лютого
      Вєсті.UA: Школа для "слуг народу". Кива дав поради, як оплачувати комуналку
      Вєсті.UA
      19:43, 5 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Підвищення пенсійного віку – невідворотний процес, – депутатка "Слуги народу"

      488 Читать новость на русском
      Підвищення пенсійного віку в Україні є невідворотним процесом / comments.ua

      Підвищення пенсійного віку в Україні – невідворотний процес. Вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

      Президент України Володимир Зеленський при цьому виступає проти підвищення пенсійного віку, бо дуже переймається темою пенсійного забезпечення, розповіла в інтерв’ю "Економічній правді" голова комітету Ради з питань соцполітики, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Вона припускає, що президент може накласти вето на відповідні її законопроєкти.

      Важливо: Пенсії в Україні: кому може не вистачити грошей та що робити

      "Шляхів у нас 2: виходити на пенсію раніше та отримувати пенсію, яка у нас є, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії", – зауважила Третьякова.

      На твердження про те, що МВФ підтримає підвищення пенсійного віку, депутатка відповіла:

      Ймовірно. Підвищення пенсійного віку – невідворотний процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Усі інші отримуватимуть мінімальну пенсію.

      "Ми включили у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 гривень єдиного податку, а претендують на 1600 гривень мінімальної пенсії. Якщо ми піднімемо прожитковий мінімум до 4 тисяч гривень, то вони теж сплачуватимуть мінімум, а зобов'язань держава візьме на себе в 4 рази більше", – пояснила Третьякова.

      Вона додала, що діти сьогоднішнього покоління сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. На переконання депутатки, не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10 – 20 років. Як приклад Третьякова навела Євросоюз, де самозайнятих почали включати у пенсійну систему з 2000-х років, "коли стали багатшими".

      Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік 1 раз на рік на 1 місяць,
      – розповіла голова комітету з питань соцполітики.

      Дізнайтеся, який середній розмір пенсії в Україні

      Вона додала, що ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Тож, "або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію". А вирівняти солідарний рівень, на переконання депутатки, можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

      Який зараз пенсійний вік в Україні

      Відповідно до пенсійної реформи, ще з 1 жовтня 2011 року збільшено вік виходу на пенсію і мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення цих виплат. А з 1 січня 2018 року в Україні відбувається поступове збільшення пенсійного стажу. Тож, українці можуть піти на пенсію після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років. Надалі щороку страховий стаж зростає на рік.

      В чоловіків та жінок однаковий вік для виходу на пенсію – 60 років. Щоправда, жінки виходитимуть на пенсію в 60 років лише з 2021 року. Наразі для жінок 1961 року народження і старше пенсійний вік збільшується поступово.

      Якщо жінка чи чоловік певний час працювали без офіційного оформлення чи з інших причин не мають достатнього трудового стажу, їм призначатимуть пенсії за віком після досягнення 63 років. Проте, для нарахування виплат, трудовий стаж все ж потрібно мати – детальніше за посиланням.

      А з 2028 року, якщо людина має 40 і більше років трудового стажу, пенсія їй призначатиметься незалежно від віку.

      Вбивство пластичного хірурга Сотника в Києві: родина фігурувала у гучному скандалі в Донецьку
      сьогодні
      6816
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Пенсія Пенсійна реформа Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Поповнення в рядах злодіїв: "уряд ДНР" очолив колишній чиновник з Іркутської області
      Віталій Портников 14
      сьогодні , 18:00 Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
      Анастасія Кушпіт 1064
      5 лютого , 12:00 Туристичний бум в Батумі (Грузія): як на цьому заробити українцям
      1002
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      646
      сьогодні , 17:10 Прип'ять – жива: як зараз виглядає місто-символ Чорнобильської катастрофи
      Світлана Попова 2274
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук