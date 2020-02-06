Підвищення пенсійного віку – невідворотний процес, – депутатка "Слуги народу"

Підвищення пенсійного віку в Україні – невідворотний процес. Вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Президент України Володимир Зеленський при цьому виступає проти підвищення пенсійного віку, бо дуже переймається темою пенсійного забезпечення, розповіла в інтерв’ю "Економічній правді" голова комітету Ради з питань соцполітики, депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова. Вона припускає, що президент може накласти вето на відповідні її законопроєкти.

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"Шляхів у нас 2: виходити на пенсію раніше та отримувати пенсію, яка у нас є, або підвищувати пенсійний вік та отримувати більші пенсії", – зауважила Третьякова.

На твердження про те, що МВФ підтримає підвищення пенсійного віку, депутатка відповіла:

Ймовірно. Підвищення пенсійного віку – невідворотний процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що у 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Усі інші отримуватимуть мінімальну пенсію.

"Ми включили у солідарну систему ФОП, які сплачують близько 800 гривень єдиного податку, а претендують на 1600 гривень мінімальної пенсії. Якщо ми піднімемо прожитковий мінімум до 4 тисяч гривень, то вони теж сплачуватимуть мінімум, а зобов'язань держава візьме на себе в 4 рази більше", – пояснила Третьякова.

Вона додала, що діти сьогоднішнього покоління сплачуватимуть податків більше, щоб утримувати тих, хто сплачує податків менше. На переконання депутатки, не потрібно було ФОП вводити у систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10 – 20 років. Як приклад Третьякова навела Євросоюз, де самозайнятих почали включати у пенсійну систему з 2000-х років, "коли стали багатшими".

Зараз маємо ситуацію: або ми залишаємо пенсійний вік, і у нас поступово, не за часів нашого президента, погіршуватиметься ситуація, або ухвалюємо рішення, що з 2023 року збільшуємо пенсійний вік 1 раз на рік на 1 місяць,

– розповіла голова комітету з питань соцполітики.

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Вона додала, що ми починаємо жити довше, людей похилого віку стає більше. Тож, "або ми будемо сідати на плечі платників податку, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію". А вирівняти солідарний рівень, на переконання депутатки, можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Який зараз пенсійний вік в Україні

Відповідно до пенсійної реформи, ще з 1 жовтня 2011 року збільшено вік виходу на пенсію і мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення цих виплат. А з 1 січня 2018 року в Україні відбувається поступове збільшення пенсійного стажу. Тож, українці можуть піти на пенсію після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років. Надалі щороку страховий стаж зростає на рік.

В чоловіків та жінок однаковий вік для виходу на пенсію – 60 років. Щоправда, жінки виходитимуть на пенсію в 60 років лише з 2021 року. Наразі для жінок 1961 року народження і старше пенсійний вік збільшується поступово.

Якщо жінка чи чоловік певний час працювали без офіційного оформлення чи з інших причин не мають достатнього трудового стажу, їм призначатимуть пенсії за віком після досягнення 63 років. Проте, для нарахування виплат, трудовий стаж все ж потрібно мати – детальніше за посиланням.

А з 2028 року, якщо людина має 40 і більше років трудового стажу, пенсія їй призначатиметься незалежно від віку.