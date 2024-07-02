Ударні підводні човни Росії двічі бачили поблизу Ірландського моря, – Bloomberg

Під початку повномасштабного вторгнення в Україну російські ударні підводні човни двічі проводили місії навколо Ірландського моря. Цей крок змусив Британію вжити заходів для захисту навколишніх вод.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією. Зазначається, що офіційні особи США знали про рух російських субмарин. Міноборони Британії відмовилося коментувати операції.

Дивіться також Шок, але не катастрофа: чи можна ще зупинити ультраправих у Франції та чи варто їх так боятися

Російські субмарини в Ірландському морі

Вперше російський підводний човен класу Kilo помітили поблизу Ірландського моря близько 18 місяців тому. Вдруге це сталося зовсім нещодавно. Як розповіли джерела журналістам, масштаби руху підводного човна вийшли за рамки того, що раніше бачили офіційні особи Британії.

Підводний човен класу Kilo – дизель-електричний ударний підводний човен, здатний стріляти крилатими ракетами "Калібр", а також торпедами та морськими мінами.

Про те, що російські підводні човни діяли у водах навколо Сполученого Королівства та Західної Ірландії під час війни в Україні було відомо і раніше. Проте раніше не зазначалося, що ці підводні човни просувалися в напрямку Ірландського моря. У 2023 році ірландські ЗМІ писали, що британський гелікоптер і військовий корабель успішно "прогнали" російський підводний човен поблизу гавані Корк на південному заході країни.

Джерела зазнають, що розгортання субмарин навколо Британії та Ірландії може бути спробою виявити потенційні слабкі місця в обороні Британії та Ірландського моря або спробою залякати країну у відповідь на її підтримку України.

Зазначимо, що на початку червня The Times писало, що НАТО побоюється можливої диверсії Росії біля берегів Ірландії. Очікувалося, що держава може атакувати підводні кабелі та трубопроводи біля Ірландії. Російські ударні підводні човни часто присутні в міжнародних водах країни.