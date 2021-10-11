Зазнав пошкоджень: підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі

У Південнокитайському морі атомний підводний човен ВМС США зіткнувся з невідомим об'єктом. Унаслідок інциденту судно зазнало великих пошкоджень.

Американські військові повідомили, що надзвичайна подія сталася 2 жовтня. Після цього USS Connecticut змушений був йти до бази на острові Гуам в надводному положенні.

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Туди вже направили фахівців для огляду пошкоджень і встановлення їхнього походження. Однак якщо проблеми будуть серйозними підводний човен доведеться перенаправляти до баз на тихоокеанському узбережжі США.

Постраждали моряки

У результаті зіткнення з невідомим об'єктом постраждали 11 зі 130 членів екіпажу. Вони зазнали травм, які не несуть загрози життю чи здоров'ю. На щастя, ядерна установка човна не була пошкоджена.

Підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані. Ядерна рухова установка і приміщення USS Connecticut не постраждали та залишаються повністю працездатними,

– заявили у ВМС США.

Наразі достеменно невідомо, з чим саме зіткнулося судно. Проте, за останніми даними, USS Connecticut міг зіткнутися зі затонулим кораблем або контейнером, що впав в море з вантажного судна.

USS Connecticut: що відомо