У Львові рятувальники зібрали майже 3 кілограми ртуті у багатоквартирному будинку

14 лютого 2023, 13:47
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Джерело:

ДСНС

У Львові рятувальники зібрали 2 800 грамів ртуті у чотириповерховому будинку. Вона була розлита у під'їзді.

У Львові на вулиці Старицького на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку власник квартири виявив розлиту ртуть під час прибирання сходової евакуаційної клітки.

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Подробиці інциденту

Незвичне повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло 13 лютого о 16:40. Велика калюжа розлитою ртуті була розлита просто у під'їзді біля сходової евакуаційної клітки.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали ртуть механічним способом та провели демеркуризаційні роботи. Зібрану ртуть у кількості 2 800 грамів передали в управління з питань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання. Надалі її утилізують.

Як безпечно зібрати ртуть

Якщо ви ненароком розбили ртутний термометр:

  • Спершу потрібно відкрити вікно, щоб кімната могла добре провітритись, адже найнебезпечнішими є саме пари ртуті.
  • Потім потрібно обмежити доступ у приміщення. Дітей, тварин та сторонніх людей необхідно вивести з кімнати.
  • Після цих нескладних дій ртуть слід зібрати у банку, використовуючи грушу для клізм або аркуші паперу.
  • Після того, як ви зберете усю ртуть її необхідно залити водою.
  • У жодному випадку не використовуйте порохотяг, адже після цього його доведеться викинути.
  • Також необхідно обробити підлогу чи місце, де розлилась ртуть, розчином марганцівки – 2 грами марганцівки на 1 літр води. Після цього потрібно помити місце мильною водою, а ганчірки викинути.
  • Якщо у вас немає вдома марганцівки, можна кілька разів помити підлогу, використовуючи миючі засоби.
Автор: Анастасія Кушпіт