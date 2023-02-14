У Львові рятувальники зібрали майже 3 кілограми ртуті у багатоквартирному будинку

У Львові рятувальники зібрали 2 800 грамів ртуті у чотириповерховому будинку. Вона була розлита у під'їзді.

У Львові на вулиці Старицького на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку власник квартири виявив розлиту ртуть під час прибирання сходової евакуаційної клітки.

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Подробиці інциденту

Незвичне повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло 13 лютого о 16:40. Велика калюжа розлитою ртуті була розлита просто у під'їзді біля сходової евакуаційної клітки.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали ртуть механічним способом та провели демеркуризаційні роботи. Зібрану ртуть у кількості 2 800 грамів передали в управління з питань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання. Надалі її утилізують.

Як безпечно зібрати ртуть

Якщо ви ненароком розбили ртутний термометр: