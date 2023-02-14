У Львові рятувальники зібрали майже 3 кілограми ртуті у багатоквартирному будинку
Джерело:ДСНС
У Львові рятувальники зібрали 2 800 грамів ртуті у чотириповерховому будинку. Вона була розлита у під'їзді.
У Львові на вулиці Старицького на четвертому поверсі чотириповерхового житлового будинку власник квартири виявив розлиту ртуть під час прибирання сходової евакуаційної клітки.
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Подробиці інциденту
Незвичне повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло 13 лютого о 16:40. Велика калюжа розлитою ртуті була розлита просто у під'їзді біля сходової евакуаційної клітки.
До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Львівській області.
Рятувальники зібрали ртуть механічним способом та провели демеркуризаційні роботи. Зібрану ртуть у кількості 2 800 грамів передали в управління з питань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання. Надалі її утилізують.
Як безпечно зібрати ртуть
Якщо ви ненароком розбили ртутний термометр:
- Спершу потрібно відкрити вікно, щоб кімната могла добре провітритись, адже найнебезпечнішими є саме пари ртуті.
- Потім потрібно обмежити доступ у приміщення. Дітей, тварин та сторонніх людей необхідно вивести з кімнати.
- Після цих нескладних дій ртуть слід зібрати у банку, використовуючи грушу для клізм або аркуші паперу.
- Після того, як ви зберете усю ртуть її необхідно залити водою.
- У жодному випадку не використовуйте порохотяг, адже після цього його доведеться викинути.
- Також необхідно обробити підлогу чи місце, де розлилась ртуть, розчином марганцівки – 2 грами марганцівки на 1 літр води. Після цього потрібно помити місце мильною водою, а ганчірки викинути.
- Якщо у вас немає вдома марганцівки, можна кілька разів помити підлогу, використовуючи миючі засоби.