"Де стоїть піхота – там кордон": військовий розповів, що найскладніше на передовій

Сучасна війна дедалі більше залежить від дронів, наземних роботизованих комплексів і постійного спостереження з повітря. Однак навіть за такого розвитку технологій саме люди залишаються ключовими для утримання позицій, а їхнє забезпечення перетворилося на окреме складне завдання.

Штаб-сержант відділення комунікацій 141-ї окремої механізованої бригади Ярома в ефірі 24 Каналу розповів, як у підрозділі намагаються максимально захистити піхоту та забезпечити її всім необхідним. Він також пояснив, чому без військових безпосередньо на позиціях жодні технології не здатні втримати лінію фронту.

Уся бригада працює на збереження піхоти

Найбільше ресурсів у 141-й окремій механізованій бригаді спрямовують на підтримку військових, які безпосередньо тримають позиції. FPV-дрони працюють по противнику ще на підходах, а важкі бомбери та наземні роботизовані комплекси доставляють піхоті воду, їжу й усе необхідне для тривалого перебування на передовій.

У нас є негласне правило: вся бригада працює на піхоту, на її збереження. Всі FPV-дрони літають заради того, щоб ворог не дійшов до нашої піхоти,

– розповів Ярома.

Особливо важливою залишається безперервна логістика. У спеку на позиції насамперед доставляють воду, а перевезення вантажів дедалі частіше перекладають на безпілотні системи, щоб зайвий раз не ризикувати людьми. Змінюється й саме спостереження за переднім краєм.

На багатьох позиціях встановлені денні й нічні камери з оглядом на 360 градусів, тому військовим уже не потрібно постійно виходити назовні та стежити за місцевістю через бінокль.

Є камера, яка дивиться за всім навколо. Плюс постійно літають наші БпЛА – наші "очі", розвідники, які контролюють ситуацію, щоб жоден ворог не проліз,

– пояснив штаб-сержант.

Усі ці засоби мають зменшити навантаження на піхоту та зробити перебування на позиціях безпечнішим. Водночас технології лише підтримують військових на землі, але поки не можуть замінити їх у головному завданні – безпосередньому утриманні рубежів.

Піхота визначає, де проходить лінія фронту

Навіть за великої кількості дронів і підтримки з повітря утримання території все одно залежить від військових на землі. Ярома наголосив, що підрозділам потрібне поповнення не лише в піхоті, а й серед операторів БпЛА та інших спеціалістів, які можуть підтримувати тих, хто тримає позиції.

Не хочете в піхоту, але вмієте літати – приходьте, літайте, включайтеся. Треба допомагати тій піхоті, яка зараз тримає фронт, тому що де стоїть піхота – там і є кордон,

– сказав військовий.

Головне завдання піхотинця сьогодні – втримати позицію, тоді як розвідка, ударні дрони та інші засоби забезпечують підтримку з повітря. Якщо на певній ділянці немає українських військових, вона фактично перетворюється на сіру зону, де контроль залишається невизначеним.

Там, де стоїть піхота, ми тримаємо лінію. Там, де піхоти немає, – це просто сіра зона. Завдання піхотинця – тримати позицію, а якщо противник просочився, то залежно від ситуації взяти його в полон або знищити,

– пояснив Ярома.

На цьому напрямку російські військові регулярно намагаються проникати до українських позицій. Частину з них беруть у полон, інших знищують, тому спокійних днів для підрозділів практично не буває.

Ярома пояснив, як технології підтримують піхоту: дивіться відео