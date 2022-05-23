Піхотинець, якого евакуювали вертольотом, розповів про перші бої на Маріупольському напрямку

Морський піхотинець Максим Симонян отримав поранення на Маріупольському напрямку та був евакуйований до Маріуполя, а згодом міста Дніпра.

Військовий розповів про перші бої на Маріупольському напрямку. Відео опублікувало "Військове телебачення України".

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Бійці 36 окремої бригади морської піхоти вже виконували завдання за призначенням, коли ворог почав повномасштабне вторгнення.

Про початок війни

На ротацію військовий разом з побратимами зайшов у грудні. За його словами серйозні бої почались 16 лютого, але були перерви.

24 лютого приблизно о 4.30 ми почули величезну кількість залпів (постріл з артилерійських систем), ми не відразу зрозуміли, що почалось повномасштабне вторгнення. Обстріл спочатку почався по мінометних позиціях: Водяне, Широкине, Гнутове, але в жодну ціль вони не попали,

– сказав військовий.

Поранення піхотинець отримав під час обстрілу "Градами"

Далі за його словами, піхотинці отримали команду і пішли в бій.

Ми отримали цілі, виконували завдання і почули звуки "градів". Вони почали падати перед нами, ми впали в окоп, я повернув голову і за 5 – 6 метрів побачив, як розривається "градина",

– пригадав піхотинець.

Максим також зазначив, що евакуація його відбувалась уже ледь не останньою. Спершу його доставили в Маріуполь, але коли в місцеві лікарні почали прибувати цивільні жителі і місць бракувало, надійшов наказ про евакуацію в Дніпро.

"В кінці лютого, як ми летіли, це були три вертольоти. Усі три вертольоти намагались розстріляти", – каже військовий.

Зараз військовий уже повернувся на фронт, на Миколаївський напрямок.

За словами Максима, на Миколаївському напрямку російські військові

Вони йшли, не переставали: про кількість російських військових

На Маріупольському напрямку, як тільки усе почалось, вони просто йшли і йшли, я не знаю, яку кількість людей вони втратили, звісно, їм все одно на людей, але вони йшли просто днями, безупинно. На Миколаївському напрямку у них артилерія теж не замовкає. Кожні 3 хвилини вистріли. Працює все: артилерія, вертольоти, літаки,

– розповів військовий.

Військовий також розповів, що не розуміє мотивацію росіян до війни. "Навіщо вони прийшли на нашу землю, що вони тут хочуть. Те, що їм сказали, що тут якісь нацисти, цього я зовсім не розумію".

Зверніть увагу! В Україні 23 травня відзначають День морської піхоти. З цієї нагоди Володимир Зеленський нагородив захисників орденами "Золота Зірка".

Президент наголосив, що морські піхотинці були серед захисників Маріуполя. Вони героїчно тримали оборону міста. Російські окупанти надовго запам'ятають морських піхотинців після боїв на Півдні.

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