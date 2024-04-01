Україну накрив пил із Сахари: фото негоди з різних міст країни

Україну 1 квітня накрило запилення, яке прийшло в атмосферу з африканської пустелі – Сахари. Внаслідок цього у небі в містах нашої держави сонце закрили хмари, що містили шар пилу.

Зокрема, хмару пилу вже встигли побачити жителі таких міст, як Київ, Львів, Івано-Франківськ тощо. Як виглядало запилення, яке прийшло в Україну з Сахари – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як виглядав пил із Сахари у різних містах України

У соцмережі Х користувачка з ніком @juli_archangel показала, яким було запилення у Дніпрі. На кадрах можна побачити, як небо закрила хмара із запиленням.

У Дніпрі побачили пил, який прийшов із Сахари / Фото зі сторінки @juli_archangel у соцмережі Х

Інша користувачка у соцмережі Х з ніком @arrieeeeeeel показала, що пил, який прийшов у Дніпро закрив за собою сонце, огорнувши місто хмарами.

У Дніпрі пил з Сахари закрив сонце / Фото зі сторінки @arrieeeeeeel у соцмережі Х

Користувач у соцмережі Х з ніком @nFvaB зазначає, що небо від пилу з Сахари вже другий день тьмяніє і закриває за собою сонце.

Пил із Сахари затуляє сонце вже другий день / Фото зі сторінки @arrieeeeeeel у соцмережі Х

Пилова хмара також дісталася вже й Прикарпаття. Зокрема, жителі Івано-Франківська бачили, як небо вкрилося шаром запилення, через що обмежилася видимість.

Пилову хмару бачили й на Прикарпатті / Фото з фейсбуку "ПІК"

Негоду також зафіксували у Києві та Львові. Зокрема, пил із Сахари також вкрив у цих містах небо, попри це, у містах зберігалася сонячна погода та тепло.



У Львові бачили пилову хмару з Сахари / Фото 24 Каналу



Запилення бачили й у Києві / Фото 24 Каналу