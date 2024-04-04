Чим небезпечний пил із Сахари: у КМДА пояснили

4 квітня 2024, 22:47
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Джерело:

"Київ 24"

За прогнозами, 6 та 7 квітня теплі вітри з півночі Африки принесуть не лише високі температури, а й дрібний пил із Сахари. В КМДА розповіли, чим небезпечний цей пил.

Нагадаємо, 1 квітня пил з Сахари досяг столиці України, спричинивши тимчасове погіршення якості повітря. У Києві було зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом.

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Чим небезпечний пил із Сахари

Коли приходить ця хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів зазначив, що цей пил небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання.

Якщо це повториться вихідними, людям рекомендують:

  • обмежити прогулянки і перебування на свіжому повітрі;
  • зачиняти вікна;
  • пити багато води, оскільки це дає змогу організму очиститись.

Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, бо це достатньо небезпечне явище. Дякувати Богу, воно не є довгим. Зараз ми маємо весняний вітер, який дуже швидко це прибирає. Станом на вчора і сьогодні у Києві ми дихаємо дуже чистим повітрям,
– підсумував він.

Гаряче повітря Африки знову принесе пил: коротко

  • Метеорологи попереджають про повторне прибуття африканських повітряних мас до Європи цими вихідними.
  • За прогнозами, саме 6 та 7 квітня теплі вітри з півночі Африки принесуть не лише високі температури, а й дрібний пил із Сахари. Це може спричинити не тільки зміну кольору неба, але й незручності для людей з чутливими дихальними шляхами.
  • Цього разу феномен охопить значну частину Європи, і метеорологи очікують, що температура повітря підніметься вище 20 градусів за Цельсієм, а в деяких регіонах навіть досягне 30 градусів.
Автор: Ірина Марціяш