Чим небезпечний пил із Сахари: у КМДА пояснили

За прогнозами, 6 та 7 квітня теплі вітри з півночі Африки принесуть не лише високі температури, а й дрібний пил із Сахари. В КМДА розповіли, чим небезпечний цей пил.

Нагадаємо, 1 квітня пил з Сахари досяг столиці України, спричинивши тимчасове погіршення якості повітря. У Києві було зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом.

Дивіться також Небезпечний пил із Сахари в Україні: алерголог розповіла, як захиститись

Чим небезпечний пил із Сахари

Коли приходить ця хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів зазначив, що цей пил небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання.

Якщо це повториться вихідними, людям рекомендують:

обмежити прогулянки і перебування на свіжому повітрі;

зачиняти вікна;

пити багато води, оскільки це дає змогу організму очиститись.

Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, бо це достатньо небезпечне явище. Дякувати Богу, воно не є довгим. Зараз ми маємо весняний вітер, який дуже швидко це прибирає. Станом на вчора і сьогодні у Києві ми дихаємо дуже чистим повітрям,

– підсумував він.

Гаряче повітря Африки знову принесе пил: коротко