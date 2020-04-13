Пільги на комунальні послуги в Києві триватимуть до кінця карантину

Пільги на оплату за комунальні послуги триватимуть у Києві до кінця обмежувальних заходів, запроваджених у межах карантину. Карантин в Україні ввели для боротьби з коронавірусом.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня. Він нагадав, що київська влада запровадила знижку у 10% для тих, хто платить за комунальні послуги до 20 квітня. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця.

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Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Зазначу, що через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві становив менше ніж 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян сплатили за послуги,

– зауважив столичний міський голова.

Кличко наголосив, що ці кошти є дуже потрібними місту, бо це, зокрема,

зарплата працівників комунальних служб і підприємств,

гроші на пальне для комунальної техніки,

багато інших витрат.

"Сьогодні комунальники щодня виходять на вулиці міста, працюють, щоб забезпечити його життєдіяльність", – додав він.

Мер Києва нагадав, що сьогодні сплатити за комунальні послуги можна онлайн, не виходячи з дому. Адже є широкий вибір таких сервісів. Також онлайн можна сплатити й за своїх старших рідних, яким важко користуватися інтернетом.

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Карантин в Україні запровадили 12 березня. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

На період карантину люди, старші за 60 років, повинні залишатися вдома, оскільки перебувають у групі підвищеного ризику. Водночас вони повинні самі контролювати частоту виходу на вулицю. Виключення можуть бути в тому разі, якщо людина працює на підприємствах критичної інфраструктури та не може працювати віддалено.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу