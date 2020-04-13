14:41
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Пільги на комунальні послуги в Києві триватимуть до кінця карантину

      - Читать новость на русском
      Знижка у 10% на комунальні послуги діятиме в Києві до кінця карантину, – Кличко / 24 канал

      Пільги на оплату за комунальні послуги триватимуть у Києві до кінця обмежувальних заходів, запроваджених у межах карантину. Карантин в Україні ввели для боротьби з коронавірусом.

      Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 13 квітня. Він нагадав, що київська влада запровадила знижку у 10% для тих, хто платить за комунальні послуги до 20 квітня. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця.

      Зверніть увагу У Києві знизили тарифи за опалення і гарячу воду в березні на третину: що зміниться

      Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Зазначу, що через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві становив менше ніж 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян сплатили за послуги,
      – зауважив столичний міський голова.

      Кличко наголосив, що ці кошти є дуже потрібними місту, бо це, зокрема,

      • зарплата працівників комунальних служб і підприємств,
      • гроші на пальне для комунальної техніки,
      • багато інших витрат.

      "Сьогодні комунальники щодня виходять на вулиці міста, працюють, щоб забезпечити його життєдіяльність", – додав він.

      Мер Києва нагадав, що сьогодні сплатити за комунальні послуги можна онлайн, не виходячи з дому. Адже є широкий вибір таких сервісів. Також онлайн можна сплатити й за своїх старших рідних, яким важко користуватися інтернетом.

      Радимо ознайомитися Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому

      Карантин в Україні запровадили 12 березня. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

      На період карантину люди, старші за 60 років, повинні залишатися вдома, оскільки перебувають у групі підвищеного ризику. Водночас вони повинні самі контролювати частоту виходу на вулицю. Виключення можуть бути в тому разі, якщо людина працює на підприємствах критичної інфраструктури та не може працювати віддалено.

      карантин, Україна, обмеження
      Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Новини Києва Комунальні послуги Віталій Кличко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:22 Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 11:50 Україна з Коломойським і без нього, або Бенінградська битва
      Михайло Дубинянський