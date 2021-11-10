Пільгове розмитнення "євроблях" в Україні завершується: що це означає

В Україні завершується пільгове розмитнення "євроблях" – автомобілів на іноземних номерах. Жодні відтермінування більше не діятимуть.

Про завершення пільгового розмитнення "євроблях" у мережі повідомив голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Завершення пільгового розмитнення "євроблях"

За словами нардепа, станом на 9 листопада розмитнили більш ніж 83 тисяч автомобілів. У бюджет завдяки цьому надійшло 2,9 мільярда гривень.

Питання з "євробляхами" вирішено. Більше ніяких відстрочок пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх,

– зазначив Гетманцев.

Він також звернувся з проханням до поліції не допустити використання "євроблях" на дорогах України.

Пільгове розмитнення "євроблях": що відомо

Влітку в Україні знизили штраф за нерозмитнені автомобілі – із 170 до 8, 5 тисяч гривень. Зробили це, аби власники таких автівок змогли оформити їх за пільговими тарифами. Розмитнити можна було тільки 1 машину однієї категорії на людину, авто мало відповідати екологічним стандартам не менше Євро-2.

Однак вже з 12 листопада тим, хто не встиг розмитнити "євробляху" або вивезти її за кордон, загрожують старі штрафи – 170 тисяч гривень.

Текст допису Данила Гетманцева:

Вирішено питання з євробляхами.

Станом на 09.10 розмитнено понад 83 тисячі авто, а до бюджету надійшло 2,9 млрд грн.

Відстрочок/пільгових періодів більше не буде. Тепер закон один для всіх.

Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях по вулицях і дорогах нашої країни.