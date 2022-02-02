Пільговий газ для аграріїв: компанія Коломойського через суд вимагає скасувати рішення уряду
2 лютого 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:ОАСК
В Окружному адмінсуді Києва одна з газовидобувних компаній оскаржує постанову Кабміну щодо пільгового газу для аграріїв. Мовиться про Полтавську газонафтову компанію, в якій найбільшим акціонером є олігарх Ігор Коломойський.
За позовом компанії відкрили провадження. Суд призначив підготовче засідання на 25 лютого.
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Чого хоче компанія Коломойського
Газове підприємство олігарха вимагає, щоб суд визнав постанову Кабміну протиправною та недійсною.Зверніть увагу! Уряд зобов'язав газодобувачів продавати 20% своєї продукції на біржі за регульованими цінами.
Ще один великий видобувач газу "Укрнафтобуріння", який також контролює Коломойський, проігнорував вимогу Кабміну.
Що відомо про пільги для аграріїв
- Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, що випускають соціально значущі продукти й зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою 25%.
- До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допустили 256 підприємств, розширивши їх перелік. У січня таких підприємств було лише 100.
- Зокрема, новий список містить птахофабрики й молочні заводи з річним оборотом 2 – 3 мільярди гривень.
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