Пілот Flydubai планував протаранити літаком аеропорт біля Тель-Авіва, – ЗМІ

Днями другий пілот літака авіакомпанії Flydubai, громадянин Оману, намагався здійснити теракт на борту. Він планував спрямувати літак на аеропорт імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва.

Про це Хамам аль-Хаммамі, який наразі перебуває під вартою в ОАЕ, розповів слідчим, пише The Times of Israel.

Що аль-Хаммамі розповів про свій вчинок

Чоловік мав намір продовжити виконання рейсу у звичайному режимі після усунення командира екіпажу, отримати всі необхідні дозволи на посадку, а потім врізатися в будівлю або літак на території аеропорту.

Відклавши дії на останній момент, він розраховував не дати нікому зрозуміти, що відбувається, аби ніхто не завадив йому реалізувати свій план.

Тому, згідно з повідомленнями, аль-Хаммамі чекав, доки літак опиниться над територією Йорданії, перш ніж спробувати захопити контроль над кабіною пілотів.

Його план зірвався, оскільки командир екіпажу Сміт Маччхар, попри напад і ножове поранення, завдане аль-Хаммамі, зумів відчинити двері кабіни.

Це дозволило кільком ізраїльським пасажирам накинутися на нападника й знешкодити його; один із них стабілізував політ літака, доки двоє пілотів, що перебували на борту як пасажири, не перебрали на себе керування.

Повідомляється, що протягом останніх місяців аль-Хаммамі кілька разів відвідував аеропорт імені Бен-Гуріона, прилітаючи рейсами Flydubai. Він розповів слідчим, що під час візиту в червні зосередився виключно на зборі розвідувальної інформації та плануванні нападу.

Чоловік планував здійснити напад у липні, але в останній момент скасував свій задум, оскільки товаришував з одним із членів екіпажу.

Я дізнався, яка авіакомпанія літає до Тель-Авіва. Саме тому я обрав Flydubai. Я спланував це ще до того, як мене прийняли на роботу,

– розповів другий пілот.

Хронологія подій

Раніше газета Corriere della Sera з посиланням на ізраїльську розвідку повідомляла, що аль-Хаммамі мав намір спрямувати літак на хмарочос.

Чоловік попросив дозволу помолитися о 9:15 ранку, а потім напав на пілота з аварійною сокирою, що призвело до бійки.

Близько 9:20 ранку пасажирка Талі Манес супроводжувала свою 5-річну доньку до туалету, коли почула суперечку, що точилася в кабіні пілотів. Вона повідомила про це пілота, який не перебував на зміні й сидів у салоні бізнес-класу.

Цей пілот повернув зовнішню ручку саме тоді, коли капітану вдалося відімкнути й відчинити двері.

Усвідомивши, що початковий план більше не спрацює, о 9:21 ранку аль-Хаммамі почав переводити літак у піке, щоб розбити його об землю в пустелі, а також намагався пошкодити органи керування, аби ніхто інший не зміг стабілізувати політ.

Однак кілька ізраїльських пасажирів увірвалися до кабіни пілотів, знешкодили терориста та стабілізували літак. Спочатку пілоти, які не перебували на зміні, але взяли на себе керування, о 9:31 передали сигнал 7700 – загальний код надзвичайної ситуації, йдеться у звіті.

До 9:35 аль-Хаммамі було знешкоджено, а о 9:38 нові пілоти змінили код на більш конкретний – 7500, що вказує на несанкціоноване проникнення до кабіни пілотів.

Служба управління повітряним рухом Саудівської Аравії наказала пілотам здійснити екстрену посадку в місті Табук; літак приземлився о 10:57.

Нагадаємо, що на борту під час спроби теракту 30 вересня було загалом 174 пасажири, зокрема 27 дітей. Серед пасажирів було 100 ізраїльтян.

Також у медіа писали, що серед пасажирів були позаштатні пілоти – українець і росіянин. Саме завдяки їм літак вдалося посадити.