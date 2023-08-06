Літо 2023: легендарний льотчик Karaya показав політ над Кримом

Українські військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб наблизити повернення Криму додому. Ефектним кадром у мережі поділився легендарний льотчик Karaya.

Судячи з публікації, Вадим Ворошилов пролітав якраз над Кримом. Ось і зробив кадр з кабіни пілота, на якому можна побачити, як він робить маневр, щоб можна було побачити Чорне море.

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Karaya вразив своїх підписників

Літо, Крим, 2023,

– написав він під дописом.



Кадр, зроблений пілотом, вразив мережу / Фото з інстаграму Karaya

Ясна річ, що його не могли оминути увагою підписники легендарного пілота. Вони буквально засипали його коментарями під дописом. Ось деякі з них:

Гарно так, – написала шоувумен Леся Нікітюк;

Ось хто одеситів вчора налякав;

Найкраще фото літа 2023;

Янголи нашого українського неба;

Від краєвиду кров кипить;

Яка краса;

Потужно, поважаю;

Яка гарна новина.

Щорічно у першу неділю серпня відзначають День Повітряних сил ЗСУ. Затвердили свято ще у 27 червня 2007 року указом президента. У цьому матеріалі ми розповіли, як Повітряні сили завадили Росії захопити Україну та те, чого нам варто очікувати взимку.

А тепер повернімося до питання Криму. Адже повернення півострова – один з елементів того, що ми вважатимемо перемогою та кроком до завершення війни.

Буданова спитали, коли закінчиться війна

Відповідне питання главі ГУР МО поставив журналіст. Кирило Буданов, у традиційній для нього манері загадковості, дав лаконічну відповідь.

Цікаве запитання. Особисто ми сподіваємося, що воно буде швидким, але оскільки ми щойно торкнулися релігії, тільки Бог знає відповідь,

– зазначив Кирило Буданов.

Після цієї відповіді його спитали про те, чи існує ймовірність тиску Заходу. Щоб Україна припинила вогонь та сіла за переговори з росіянами. Кирило Буданов зауважив, що у світі дійсно "можуть зробити багато кроків, які значно ускладнять нашу ситуацію".

Попри це, підкреслив глава української розвідки, "нав'язати мир українському народу, українському суспільству – їм не вийде".

Можна створити штучні умови, за яких кількість жертв в нашій країні значно збільшиться, проблем також побільшає. Тобто – менше боєприпасів, менше підтримки економіки. Це суто технократичні речі, але вони не можуть зупинити людей,

– підкреслив глава ГУР МО.

Він також звернувся до тих, хто поширює подібного роду наративи. За словами Кирила Буданова, вони повинні розуміти наслідки. Адже якщо Україна не зможе відновити свої кордони, то невдовзі у небезпеці можуть бути інші.