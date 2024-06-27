"Ніч була безсонна, але результативна": льотчик МіГ-29 збив два "Шахеди" за один бойовий виліт

Українські льотчики вже неодноразово дивували світ своїми звершеннями. Зокрема, стало відомо, що пілот МіГ-29 збив два "Шахеди" під час одного бойового вильоту.

Льотчик-винищувач Павло підкреслив важливість злагодженої роботи великого колективу на землі. Він також додав, що всі працюють в режимі 24 на 7.

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Як вдалося збити два "Шахеди" за один бойовий виліт

Павло – український льотчик-винищувач, пілот фронтового винищувача МіГ-29 з Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід". Саме йому вдалося збити два ворожі ударні дрони під час одного з нічних бойових вильотів.

Павло розповів, що перед польотом він подумки "привітався" з літаком і поставив перед собою мету знищити "Шахед". Після успішного знищення першого дрона він отримав завдання знищити ще один.

Тоді я знову сказав подумки своєму літаку: ми маємо з тобою зробити це, збити й другого,

– з усмішкою згадує Павло.

Льотчик підкреслив, що збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони – завдання не з легких, адже вимагає ретельних прорахунків швидкості літака та маневрів у небі. Однак, завдяки ретельним тренуванням і підготовці, льотчики можуть ефективно боротися з такими загрозами.

"Звичайно, відчуваєш радість, що вдалося знищити ціль. Але це триває лічені секунди, далі знову зосереджуєшся на виконанні наступних польотних завдань", – зазначив Павло.

Він також наголосив на важливості злагодженої роботи великого колективу на землі, включаючи техніків, інженерів, радіотехнічні підрозділи та персонал пунктів наведення авіації, які забезпечують успіх бойових завдань.

"Радий, що я знаходжуся саме тут і саме так допомагаю своїй країні перемогти агресора", – підсумував льотчик.