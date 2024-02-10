"У мене є дружина і літачок": з'явилося щемливе аудіо загиблого пілота Рикова

У мережі виклали аудіозапис Владислава Рикова – пілота, який загинув 7 лютого, захищаючи Україну. Запис короткий, але слова в ньому щемливі та дуже важливі.

Риков говорить про любов, про тих, кого можна вважати воїнами, окрім Сил оборони, розповідає про красу рідної землі. Запис виклали в інстаграм Ростислав Лазаренко – побратим Рикова, проєкт Varta Project, який пише про військових, і продюсер Varta Project Євгеній Брукс. Саме Лазаренко повідомив про загибель Рикова.

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Загиблий льотчик Риков – про те, що таке війна

Війна для мене зараз – це захист моїх рідних. Навіть не тільки моїх рідних, а й всього народу України,

– сказав він.

Риков додав: останнім часом літав низько, але якщо піднятися трохи вище – Україна настільки красива, що не можна відірвати погляд від краєвиду.

"Мене вражають деякі люди, які поблизу лінії фронту прибирають пшеницю комбайнами, щоб прогодувати людей. Я розумію, що вони також воїни", – зізнався Риков.

Далі пілот розповів, що таке любов.

Любов – це те, чого ти хочеш, що отримуєш, але тобі ніколи не вистачає цього. Все мало і мало,

– тихо говорить Риков.

Наприкінці запису він сміється і говорить, що має дружину і літак.

Втім, послухайте його самі. Ця людина загинула за нас із вами під час бойового вильоту, тож приділіть хвилинку уваги, щоб дізнатися, що він думав, чим він дихав, що любив. Україна щодня ховає своїх доньок і синів, ми мусимо пам'ятати про людей, які поклали життя за нашу свободу!

Загиблий пілот Риков говорить про війну, красу України та любов: слухайте аудіо