Пілот збитого під Миколаєвом Су-30 зізнався про розвідку з ракетами та бомбами: відео допиту
Майор військово-космічних сил Росії Олексій Головенський, літак якого збили 5 березня під Миколаєвом, розповів українським військовим про те, як "лише проводив розвідку" в Україні. Крім того, командир авіаційної ланки у полоні каже про "щире каяття".
Джерела 24 каналу у розвідці передали відео допиту двох окупантів, які пілотували багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Російські військові злочинці служать у частині, що розташована у Саках в окупованому Криму.
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За словами майора ВКС РФ Олексія Головенського, завданнія для польоту від буцімто отримав вже коли перебував у повітрі. Втім, як кажуть експерти, зазвичай так не відбувається, оскільки пілоти мають хоча б швидкоруч підготуватися до виконання польоту.
Летіли "на розвідку", але були готові скидати бомби
- Як стверджує полонений офіцер з морської авіації, він нібито тричі перепитував у командування, оскільки йому вказали координати, що знаходилися на Миколаївщині.
- Отримавши підтвердження, майор виконав наказ та направив літак на нашу територію.
- Неподілік від Миколаєва на висоті 6500 метрів Головенський буцімто проводив розвідку, але нічого не запеленгував. Тоді він вирішив повертати назад та повертатися до окупованого Криму.
- Дорогою до місця базування у Су-30 пропав зв'язок з базою. У цей час по літаку прилетіло дві ракети.
- Сам майор та його підлеглий штурман встигли катапультуватись. На полі, куди приземлилися обидва поранені окупанти, їх вже чекали українські військові.
- Путінським військовим злочинцям надали першу допомогу. Після цього їх відвезли на допит та викликали слідчих.
Під час допиту Головенський розповів, що у них "не було інших завдань, окрім розвідки". Але при цьому їх літак був заряджений фактично повним боєкомплектом – двома ракетами та трьома чи чотирьма бомбами ФАБ-250. Саме такі бомби росіяни використовували під час бомбардування Харкова.
Я шкодую про те, що служу у російській армії. Всім іншим військовим, які вторглися до України чи збираються це зробити, раджу розібратися у ситуації та одуматися. Зрозуміти, хто винуватий, та припинити цю війну,
– сказав майор.
Штурман Су-30 лише додав, що підтримує слова свого командиру та зазначив, що війна не призводить ні до чого, окрім великої кількості жертв.
Дивіться відео допиту російських пілотів, яких збили під Миколаєвом: