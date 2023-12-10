"Бєс" уже нікуди не полетить: російські ЗМІ повідомляють про смерть пілота окупантів

9 грудня російські ЗМІ повідомили, що у Воронежі поранили військового льотчика з позивним "Бєс". Він буцімто закрив собою трьох дітей і зазнав важких поранень.

Замах на "Бєса" стався ще нібито в п'ятницю, 8 грудня, але лікарям не вдалося врятувати чоловіка. У деталях розбирався 24 Канал.

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Пілот Мі-24, воював проти України: хто такий Євген "Бєс" і що відомо про його розстріл у Воронежі

Російські ЗМІ написали про стрілянину у Воронежі 9 грудня. Пропагандистський телеграм-канал, присвячений авіації, постійно повідомляв нові деталі щодо замаху та персони пораненого.

Відповідно до цих повідомлень, у Воронежі поранили Євгена Бестужева-Рюміна, який викладав у Військово-Повітряній Академії ВПС Росії, пілота вертольота Мі-24. Він нібито воював проти України, а його дружина загинула внаслідок української ракетної атаки по автобусу. Після її смерті льотчика "перевели на іншу роботу". Він лишився із трьома дітьми, яких і затулив собою під час стрілянини у Воронежі. Потім з'явилися дописи, що "Бєс" загинув, отримавши сім куль. Ховати його мали 11 грудня.

Місцева влада спершу мовчала, потім спростовувала ці повідомлення. Згодом і сам автор пропагандистського телеграм-каналу спростував їх, заявивши, що його ввели в оману, а вся ця історія вигадана. Знаменно, що він написав це після зустрічі із воронезькою владою, а конкретно –представниками адміністрації області та представниками силових структур. Усі повідомлення, які він писав про "Бєса" раніше, видалено з каналу.

10 грудня місцева влада Воронежа знову написала, що в академії ВПС не підтвердили існування такого викладача, а на кладовищах прізвища Бестужев-Рюмін немає у списках. Що цікаво, попри спростування новини про загибель пілота у Воронежі, один із депутатів Держдуми (він же віцеспікер) запропонував нагородити "Бєса" орденом Мужності.

Дехто зі спростовувачів указав, що кілька років тому в одному з російських серіалів зобразили пілота на прізвище Бестужев із позивним "Бєс". А загалом прізвище Бестужев-Рюмін дуже відоме у Росії, хоч і рідкісне: його носії були дворянами, а найвідоміший із них – декабрист Михайло Бестужев-Рюмін, якого стратили 1826 року після невдалого повстання проти царя.