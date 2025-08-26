Кількома штатами прокотилася величезна пилова буря. Моторошні кадри публікують з міста Фінікс, найбільшого в Аризоні.

25 серпня пилова буря, відома як хабуб, пройшла через місто Фінікс. Тисячі людей без електрики, аеропорт паралізований, видимість на дорогах нульова, передає 24 Канал із посиланням на The Seattle Times.

Дивіться також В'єтнам оголосив про евакуацію понад півмільйона людей через потужний тайфун Каджікі

Що відомо про пилову бурю у США?

Після бурі в понеділок почався сильний дощ і шквалистий вітер, які затримали рейси в міжнародному аеропорту Скай-Харбор у Фініксі та пошкодили дах одного з терміналів.

Без електропостачання залишилися понад 15 000 людей, більшість – в окрузі Марікопа, де розташований Фінікс.

Що коїлося у Фініксі: дивіться фото і відео

Пилова буря поглинула місто: дивіться відео

Хабуб пронісся Південно-Східною долиною Фінікса, особливо сильно вдаривши по районах Ахватукі та Чандлер: дивіться кадри

В аеропорту Скай-Харбор фіксували ильні пориви вітру – приблизно 113 кілометрів за годину: дивіться відео

Внаслідок негоди дерева гойдалися, а годівниці для птахів попадали на землю.

Берне Бойкін Хайтсман їхала додому зі своїм 9-річним сином та 11-річною донькою після школи, коли буря накрила Аризона-Сіті – приблизно за 95 кілометрів від Фінікса.

Їй довелося терміново зупинитися, оскільки пилова хмара поглинула машину. "Я не могла побачити навіть власної руки перед обличчям, якби висунула її назовні", – поділилася враженнями жінка.

За словами Берне, вона відчувала на смак пил і чула, як сильний вітер трусить автомобіль, поки буря не вщухла приблизно за 15 хвилин.

Велетенська пилова буря наближається до метрополії Фінікс / Фото AP

Що таке хабуб? Це раптова потужна пилова буря, яка виникає у посушливих і напівпустельних регіонах. Найчастіше її можна спостерігати в пустелях Близького Сходу, Північної Африки, а також у південних штатах США (особливо в Аризоні).



Як формується хабуб: Над пустелею чи рівнинною місцевістю розвивається грозова хмара або проходить холодний фронт.

Усередині грози утворюється холодне щільне повітря, яке різко спрямовується вниз (так звані низхідні потоки). Коли ці потоки досягають землі, вони розходяться вбік з великою швидкістю (до 80 – 100 кілометрів за годину), захоплюючи пісок і пил із сухого ґрунту. У повітрі піднімається щільна хмара з пилу й піску, яка має вигляд темної або коричневої "стіни" заввишки іноді до 1,5 – 2 кілометри і довжиною у десятки кілометрів.



Зазвичай хабуби тривають від 10 до 30 хвилин, можуть супроводжуватися сильним вітром, грозою чи зливою.

Що коїлося в аеропорту Фінікса: дивіться відео

Піщана буря над містом: дивіться відео

Останні пилові бурі в Україні та світі