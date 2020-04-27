Пилова буря здійнялася на Одещині: відео, фото

Увечері 26 квітня в Окнянському районі Одеської області, що межує із Молдовою, піднявся сильний вітер. Через те, що у районі тривалий час не було дощів, у повітря здійнявся пісок.

Хоч погода погіршилася в останні дні на території всієї Україні, в Одеській області вітер переріс у бурю. Про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців.

Дивіться також Буревій на Закарпатті: в Іршаві знесло дах лікарні, знеструмило села – відео, фото

На півночі Одещині – в Окнянському районі, що розташований біля сусідньої Молдови, вітер здійняв піщану бурю. Місцеві жителі зазначють, що сталося через посуху і відсутність опадів.

Пилова буря на Одещині – дивіться відео



"Пилова завіса" у селі Ставрово на Одещині / фото з фейсбук-сторінки Олександра Попеску

Дехто бачить у пиловій бурі "передвісник великої біди" – деградації землеробства.



До пилової бурі призвела посуха / фото з фейсбук-сторінки Олександра Попеску

Де розташований Окнянський район Одеської області