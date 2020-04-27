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      Пилова буря здійнялася на Одещині: відео, фото

      - Читать новость на русском
      Пилова буря на Одещині 26.04.2020 – відео, фото
      Пилова буря на Одещині / фото з фейсбук-сторінки Олександра Попеску

      Увечері 26 квітня в Окнянському районі Одеської області, що межує із Молдовою, піднявся сильний вітер. Через те, що у районі тривалий час не було дощів, у повітря здійнявся пісок.

      Хоч погода погіршилася в останні дні на території всієї Україні, в Одеській області вітер переріс у бурю. Про це пише місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців. 

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      На півночі Одещині – в Окнянському районі, що розташований біля сусідньої Молдови, вітер здійняв піщану бурю. Місцеві жителі зазначють, що сталося через посуху і відсутність опадів. 

      Пилова буря на Одещині – дивіться відео

      Пилова буря Одеса
      "Пилова завіса" у селі Ставрово на Одещині / фото з фейсбук-сторінки Олександра Попеску

      Дехто бачить у пиловій бурі "передвісник великої біди" – деградації землеробства.

      Посуха Одещина
      До пилової бурі призвела посуха / фото з фейсбук-сторінки Олександра Попеску

      Де розташований Окнянський район Одеської області

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Надзвичайні ситуації Негода в Україні Новини Одеси Новини України
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